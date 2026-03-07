Mi cuenta

A Coruña

El PP exige a la alcaldesa “más ambición” para que Alvedro se amplíe tanto como Peinador

Recuerda que el aeropuerto de Vigo tiene más superficie pero menos pasajeros

Abel Peña
Abel Peña
07/03/2026 21:10
Terminal de Alvedro
Terminal de Alvedro
Carlota Blanco
El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, reclama más ambición a Inés Rey para que Alvedro se amplíe al menos como Peinador, el aeropuerto de Vigo, por tener más pasajeros, comenzando por los 5.000 metros cuadrados que recoge el Plan Director de 2022. El PP recuerda que, en la actualidad, Alvedro tiene 7.760 metros cuadrados y acoge a 1,3 millones de pasajeros mientras que el aeropuerto de Vigo cubre 26.000 metros cuadrados y 1,1 millones de viajeros.

Por su parte, Lavacolla tiene 74.230 metros cuadrados y por él pasan 3,3 millones de pasajeros. Es decir, que Peinador tiene casi el cuádruple de superficie que Alvedro para menos pasajeros, y Lavacolla tiene 10 veces más superficie para solo el triple de pasajeros. “La discriminación es tremenda con el silencio cómplice de Inés Rey y aunque el Plan Director lo corregía en parte, porque con la ampliación prevista de 5.000 metros cuadrados, seguiríamos siendo el aeropuerto más pequeño con diferencia”, denuncian. De ahí que el PP exija más ambición a la alcaldesa, para que se amplíe la terminal en al menos como recoge el plan director tanto como Peinador, que tiene menos pasajeros.

