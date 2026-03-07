De A Coruña a Shanghái por amor a un motor: “Siempre me gustó ‘trastear’ en los coches”

El estudiante Manuel Prada, ayer, en Talleres Orlando Javier Albores

Cuando Manuel Prada Palmeiro (O Barco de Valdeorras, 2006) decidió mudarse a A Coruña para estudiar un ciclo superior en Automoción a pesar de terminar su etapa de Bachillerato con media de sobresaliente, pocos lo entendieron. Ni siquiera sus profesores. Al contrario de lo que pensaba la gente que era lo correcto, él decidió seguir su instinto y su pasión. Y se puede decir que tan mal no le fue. Prueba de ello es la reciente medalla de oro que consiguió en Spainskills (en la modalidad de Tecnología en Vehículos Pesados) –la competición por destrezas de Formación Profesional más relevante de España–, que le garantiza presencia directa en el campeonato mundial de Shanghái (China), de septiembre, y en el europeo de Alemania, previsto para 2027.

“La FP te da una base necesaria, pero donde más aprendes es en la vida real. En el taller en el que estoy me enseñaron todo, sin ellos el éxito sería imposible”, comenta Prada

El alumno del CIFP Someso de A Coruña ya apuntaba maneras desde muy pequeño: “Siempre fui un niño muy curioso e inquieto. Desmontaba todo, desde los coches teledirigidos hasta las bicicletas. Siempre me gustó ‘trastear’ en los coches”, explica. Aunque, sin duda, lo que más le llamaba la atención eran los vehículos grandes. “Recuerdo que siempre me encantó observar los vehículos grandes, como camiones o excavadoras. En general, todo el mundo del motor siempre me llamó mucho la atención”, incide Prada.

Para llegar a disputar la competición celebrada en Madrid la pasada semana, tuvo que superar varios escalones. Primero, ser el elegido del centro, y después, superar el campeonato gallego, que se celebró el pasado mes de noviembre en Silleda. Tanto en la localidad pontevedresa como en Madrid, era la misma dinámica. Los aspirantes tenían un tiempo determinado para detectar el fallo, tanto eléctrico como mecánico, que tenía el vehículo en cuestión. “Es como si estás en el taller y un cliente te dice que no le funciona algo, tienes que buscarle una posible solución”, apunta el barquense.

Estudiar y trabajar

El estudiante de Valdeorras, como persona “inquieta y curiosa” que es, a su llegada a la urbe herculina no se iba a conformar con ir cada día a estudiar al centro de Formación Profesional vecino al Coliseum. Así, desde hace más de un año, Prada compagina su etapa formativa superior con el día a día en Talleres Orlando, en el polígono de Pocomaco. “Empecé trabajando por las tardes mientras estudiaba por las mañanas, y, después de trabajar también durante el verano, aquí sigo, pero esta vez haciendo las prácticas”, explica.

Una experiencia de la que no puede estar más contento. “La FP te da una base necesaria, pero donde más aprendes es en la vida real”, añade. A pesar de su juventud –y de su cotización tras ser campeón nacional–, el barquense por ahora tiene pensando ser ‘one-club man’ en eso del trabajo: “Tuve muchas oportunidades laborales, pero en este taller estoy muy contento. Me enseñaron todo y sin ellos el éxito sería imposible”, concluye Manuel Prada.