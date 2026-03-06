Un coruñés relata su evacuación de Omán en un avión militar: "La sensación era de tranquilidad"

Alberto Gallego y su compañero ante el avión del Ejército del Aire español Cedida

Hace casi una semana que Estados Unidos e Israel lanzaban un ataque conjunto contra Irán y, desde entonces, en el país asiático ya han muerto más de mil personas, entre ellas 165 niñas de entre 7 y 12 años que se encontraban en la escuela.

Son muchos los españoles que, ya sea por trabajo o por ocio, se encontraban en países de Oriente Medio cuando esta irrupción bélica les pilló por sorpresa. Uno de ellos es Alberto Gallego, un coruñés que se encontraba en Omán.

Alberto y su compañero aterrizaron en el país el 24 de febrero, cuatro días antes del primer ataque a Irán, para comprobar si era un buen destino a ofrecer en su agencia de viajes, Ruteart. "Organizamos viajes muy personalizados, con grupos reducidos. Por eso vamos nosotros mismos primero a conocer el lugar y a diseñar las rutas", asegura.

Paisaje de Omán, donde se respira tranquilidad en mitad del conflicto Cedida

A pesar de la cercanía de Omán a los países que se encuentran ahora mismo en conflicto, Alberto afirma que "siempre ha sido un país neutral" y que cuando Irán atacó instalaciones petroleras en el país, los locales no transmitieron una "sensación de peligro": "Nosotros lo comentamos con gente local y todos decían que allí no iba a pasar nada. Estaban muy tranquilos".

A pesar de que Alberto y su compañero tenían prevista la vuelta a España para este viernes, 6 de marzo, la embajada les ofreció un vuelo para el jueves que no dudaron en coger, pues preferían no arriesgarse. "Yo siempre recomiendo a la gente que, cuando viaja, se inscriba en el registro de viajeros de la embajada, incluso antes de salir. Mucha gente piensa que no sirve para nada, pero en este caso funcionó muy bien", explica.

Y es que hay personas que, a través de redes sociales, se quejan de que las embajadas españolas no se han puesto en contacto con ellas, pero lo cierto es que en el vuelo de Alberto, fletado por el Ejército de Aire y el primero directo entre el país asiático y España, viajaron 171 españoles y este viernes se espera que un segundo avión haga el mismo trayecto de nuevo.

El compañero de Alberto paseando por las calles de Omán Cedida

Alberto asegura que este vuelo estaba bien organizado, a pesar de las largas horas de espera. "Estuvimos unas cinco horas en el aeropuerto. Después embarcamos como en un vuelo normal. El personal de la embajada estuvo muy pendiente en todo momento", afirma.

Llegaron a Madrid a las 07.00 horas, donde les recibieron autoridades del Gobierno de España. Tras esto, Alberto y su acompañante compraron un billete para regresar a A Coruña ese mismo día a las 10.00 horas, donde ya se encuentran ambos descansando.

"Si hay lugares que se complican, la gente viaja a otros destinos"

Alberto explica que la escalada del conflicto en Oriente Medio ya está afectando al sector turístico, no sólo por el cierre del espacio aéreo en la zona, sino por el miedo y la incertidumbre de las personas. Aún así, cree que el impacto dependerá de cómo evolucione la situación en los próximos meses.

En este contexto, Alberto defiende el papel de las agencias de viajes como apoyo para los viajeros cuando surgen imprevistos. “Reservar con una agencia es una ventaja muy grande en situaciones así, porque tenemos contacto directo con las compañías y siempre vamos a poder buscar alternativas”, explica. Aunque reconoce que algunos destinos pueden verse afectados, considera que el turismo suele adaptarse rápido: “El mundo es muy grande y, si hay lugares que se complican, la gente termina viajando a otros destinos”.