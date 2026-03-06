Por qué LeBron James o Stephen Curry se cortarían el pelo gratis en A Coruña

Róber Chas y Tintín Pallas, con la máquina de dardos y la canasta de la fortuna Javier Alborés

Hace tiempo que los conceptos de negocio se han difuminado y diversificado tanto que lo mismo se puede salir de una tienda de ropa con una sudadera nueva o con un tatuaje, o incluso con un corte de pelo. Uno de los empresarios que se ha especializado en cubrir las múltiples y diversas necesidades de una generación muy concreta, la nacida en el siglo XXI, es Martín Pallas ‘Tintín’, quien ha vuelto a ir un paso más allá.

Se trata de un joven de 27 años que empezó trabajando en peluquerías-estudio de tatuaje y que, cuando montó Tomo’s Hair Studio en marzo de 2025 apostó por ser algo más que la cita semanal de su legión de habituales. No se quedó solamente en decoración de estilo y urbano y, ocasionalmente, ofreció prendas que volaban a los pocos minutos de llegar al establecimiento de la avenida de Finisterre. Ahora, ha vuelto a incidir en su constante vocación de innovar: hacer de la visita un momento de disfrute, y también un reto que ha enganchado a los clientes.

Desde esta semana, es posible cortarse el pelo y no gastar ni un solo euro. Lo único que se necesita es tener buena muñeca y puntería. Pallas ha instalado una máquina de dardos y una pequeña canasta. La primera es para acompañar la conversación entre amigos y convertir la espera en un momento divertido. La segunda, para que el cliente saque provecho, ya que dispone de cinco lanzamientos y, en caso de hacer pleno, no pasa por caja a la hora de pagar el servicio.

Distancia

Aunque no existe una línea de tiros libres como tal, lo cierto es que el espíritu de las normas es parecerse lo más posible a la realidad: mientras que en la NBA la distancia es de 4,76 metros (15 pies), en la casa de Tintín Pallas son cinco pasos del jefe. “Es a título orientativo”, bromea. Hay que decir que, seguramente, incluso LeBron James sufriría para beneficiarse de la promoción, ya que en su carrera promedia un 73 por ciento de acierto. “La promoción es los martes y los miércoles, y esta semana ya tuvimos dos ganadores”, reivindica uno de los peluqueros de referencia entre los jóvenes. Y eso que, seguramente, jugarse la paga para algunos menores implica más presión a la hora de lanzar de la que sienten Curry o el 23 de Lakers durante un partido en el Staples Center.

Aunque le toque regalar más o menos horas de trabajo, Tintín cree que merece la pena haber promovido la iniciativa de los tiros libres, ya que no se trata meramente de una relación mercantil con los clientes. “Al final, es más una cuestión de emoción y pasarlo bien un rato todos juntos”, dice. “También queríamos que no se acumulase gente el fin de semana y establecer una relación más cercana con la gente, como cuando vas al bar de confianza y te echas unos dardos o un futbolín”, finaliza.