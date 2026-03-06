Miguel Lorenzo exige que la ampliación en la terminal de Alvedro sea de cinco mil metros cuadrados

Miguel Lorenzo

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo, se mostró muy crítico con el Ejecutivo local después del anuncio de la ampliación en la terminal del aeropuerto de Alvedro. "El Gobierno municipal presumió de conseguir una ampliación de 800 metros cuadrados cuando la recogida en el Plan Director es de cinco mil metros cuadrados con una inversión de 32,2 millones de euros. Por tanto, lo anunciado no es ni el 20% de lo que debería ser. Además, AENA asegura que lo anunciado ya está recogido antes de esas supuestas gestiones de la alcaldesa, por lo que no se modificará para cumplir con el Plan Director”, explica.

Para aportar contexto, Lorenzo quiso hacer una comparativa de Alvedro con el resto de aeropuertos de Galicia. "Alvedro tiene 7.760 metros cuadrados y 1,3 millones de pasajeros, Peinador 26.000 metros cuadrados y 1,1 millones de pasajeros y Lavacolla 74.230 metros cuadrados y 3,3 millones. La diferencia es brutal, Peinador tiene el casi el cuádruple de superficie que Alvedro para menos pasajeros, y Lavacolla diez veces más superficie para el triple de pasajeros”, enumeró.

“La discriminación es tremenda y el Plan Director lo corregía en parte, porque con la ampliación prevista de cinco mil metros cuadrados seguiríamos siendo el aeropuerto más pequeño. Por eso reclamamos en el Pleno en cuatro mociones y dos preguntas orales este mandato, mejoras para Alvedro”, añadió.

Futuro de varios destinos

Miguel Lorenzo expresó además su preocupación por la situación de diferentes destinos con los que actualmente cuenta Alvedro. “Hay otro asunto que nos preocupa mucho: entre marzo y abril finalizan los contratos con Londres, Málaga, Valencia y Gran Canaria y el Gobierno no ha publicado el concurso”, afirmó

"Quedarse sin vuelo a Londres sería un duro varapalo para la ciudad por eso exigimos a Inés Rey que garantice la continuidad de la conexión y haga los deberes para recuperar Heathrow. La inquietud es máxima entre los coruñeses y no podemos quedarnos sin la conexión”, finalizó.