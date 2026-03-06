Los logopedas de A Coruña también usan ChatGPT

La logopeda Mónica García, en los pasillos del Chuac Javier Alborés

La inteligencia artificial se expande por todos los servicios de salud como una “herramienta más del día a día” a la que nadie es ajeno. Está integrada en programas y en dispositivos, facilitando análisis y procesamientos de datos de una forma mucho más rápida que la que tardaría cualquier humano en realizar esa tarea. Pero en logopedia, además, también se aprovechan las ventajas que ofrecen plataformas o aplicaciones como ChatGPT, Copilot, Gemini, Manus... “Nunca van a poder sustituir el criterio profesional, pero pueden ayudar mucho en la evaluación e intervención con el paciente”, asegura Mónica García, logopeda en el Chuac, quien incide en que “darle la espalda a la IA” iría “en contra” de los “intereses” de su profesión.

La IA es, por tanto, “una realidad” en la logopedia como lo es en el resto de las profesiones. Aunque todavía queda mucho terreno por explorar en este ámbito sanitario en relación con esta tecnología, ya se están utilizando en dispositivos de comunicación alternativa, es decir, aquellos que sustituyen el habla en pacientes con trastornos del lenguaje o enfermedades neurodegenerativas que han afectado esta función.

“Estos dispositivos –como tablets– tienen predictores de los mensajes. El paciente puede empezar a teclear lo que quiere decir y la inteligencia artificial ayuda a que sea más rápido”, explica la logopeda coruñesa.

Funcionan con la escritura tradicional en los casos que lo permiten, pero también es habitual utilizar pictogramas o, incluso, controlarlos a través de los ojos. “Si el paciente no puede hacerlo con sus manos, se le puede entrenar para que lo haga a través de la mirada”, algo que supone un “antes y un después” para estas personas, que pasan de no poder expresarse a comunicarse “con tranquilidad”.

Aunque más allá de la incomunicación, lo que más suele preocupar a estos pacientes es que les pase algo y no poder avisar de ello: “Para muchos de ellos es una tranquilidad enorme poder decir cosas como que les está costando respirar o que les duele algo”.

Mónica García subraya que estos dispositivos, que están subvencionados por el Sergas previa valoración de un profesional sanitario, son “un derecho” para estos pacientes.

Ahorrar tiempo

Pero en logopedia, donde hay que elaborar cantidad de materiales y actividades terapéuticas, utilizar la inteligencia artificial permite ahorrar “mucho tiempo”. Por ello se hacen uso de sistemas de chat basados en el modelo de lenguaje, como ChatGPT, que pasan a formar parte del día a día de estos profesionales.

“Nos facilita la elaboración de materiales y nos pueden orientar o ayudar a crear actividades para trabajar con el paciente. Aunque siempre hay que corroborarlo, te abre un poco el camino incluso en la consulta, orientando por dónde puedes investigar un caso”, explica García.

“Cada vez se nos demanda más en los hospitales y nos llegan muchos más pacientes derivados de otros servicios” Mónica García, logopeda

Y fuera del ámbito hospitalario, la inteligencia artificial también se convierte en un aliado a la hora de agilizar temas de gestión o trámites en los gabinetes logopédicos.

En auge

La IA se convierte así en una herramienta de apoyo en una profesión en auge que cada vez gana más presencia y reconocimiento. “Cada vez se nos demanda más en los hospitales y nos llegan muchos más pacientes derivados de otros servicios”, afirma esta logopeda del Chuac. Aunque lamenta que el auge de enfermos no haya repercutido de la misma forma en la dotación de personal: “Somos dos en Oza, cuatro en el Materno –dos en atención temprana y una en otorrino– y se acaba de crear una media jornada en el Chuac, donde hasta ahora no había atención logopédica en UCI”, detalla.

Mónica García resalta, con motivo del Día de la Logopedia que se celebra este viernes 6 de marzo, que su intervención en casos críticos es crucial, donde pueden acelerar la recuperación –por ejemplo, que pueda comer antes por vía oral– y reducir o, incluso, eliminar las complicaciones asociadas a la deglución. “Tenemos mucho que aportar”, zanja.