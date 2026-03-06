Los cambios en la recogida de aceite de A Coruña ponen en duda la continuidad de las Mulleres Colleiteiras

Empleadas de Mulleres ColleiteirasFoto de familia de las Mulleres Colleiteiras Carlota Blanco

Desde el mandato de la Marea Atlántica, la recogida de aceite usado a nivel municipal la ha realizado la asociación Mulleres Colleiteiras, un proyecto de integración laboral compuesto por trabajadoras de etnia gitana.

Por el momento, el convenio está prorrogado pero llevan dos años sin reunirse con la Concejalía de Medio Ambiente, así que desde la asociación aseguran que ignoran si van a continuar.

De momento, señalan que los nuevos contenedores que va a adquirir el Ayuntamiento (con tarjeta y con sensor de carga, como los orgánicos) no son operativos debido a su tamaño, de cerca de 800 litros.

“Esto exige una logística muy grande. Nosotros empleamos contenedores de 240, que se cargan sin ningún problema en la furgoneta”, opinan desde la asociación.

Tienen desperdigados por la ciudad cerca de 80 contenedores, que revisan cada semana o quince días, dependiendo de su capacidad de regeneración. “Se traen en la furgoneta, se descargan, se lavan y se devuelven limpios”, concluyen.

Recuerdan que en otras ciudades, como en Sevilla o en Jerez de la Frontera, se decidieron por aumentar el tamaño de los recipientes y el resultado fue negativo. “Fue un desastre, hubo que hacer todo un despliegue”, señalan.

El proyecto surgido para dar trabajo a mujeres chabolistas sí que se ha revelado sostenible estos años y, de hecho, se ha expandido gracias a un acuerdo con Repsol, que permite recoger aceite usado en contenedores situados en sus gasolineras.

Desde la asociación destacan que la relación con la empresa –“inmejorable”– es mucho más fluida que con el Ayuntamiento. “No sabemos absolutamente nada, no tenemos ninguna previsión de futuro”, explican.

Desde hace años, el único contacto se limita a una serie de correos, como uno en el que informaban de que había más público que demandaba contenedores.

“Nos decían que no había dinero, y ahora resulta que sí lo hay para este verdadero disparate”, se lamentan.

Desde la asociación afirman que hay un desinterés hacia Mulleres Colleiteiras por parte del Ayuntamiento que, aseguran, les niega poder usar una nave de titularidad municipal en A Grela. “Llevamos tiempo esperando por ella, pero se lo ofrecieron al Banco de Alimentos”, explican. Sin embargo, esto no implicó que pudieran hacerse con la instalación. La última explicación que les dieron, afirman, es que no podían cedérsela porque la estaban reservando por si era necesaria.