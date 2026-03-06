Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los Bomberos celebrarán el día de su patrón con un desfile

Se trata de la segunda vez que lo hacen

Abel Peña
Abel Peña
06/03/2026 11:57
Los Bomberos celebraron su patrón, San Juan de Dios, con un desfile en marzo de 2020
Los Bomberos celebraron su patrón, San Juan de Dios, con un desfile en marzo de 2020
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Este año, San Juan de Dios cae en domingo, así que los Bomberos van a celebraron con un desfile que recorrerá gran parte de la ciudad. Mañana, a las 10.30, todos los camiones saldrán del Parque de A Grela para recorrer Novo Mesoiro, Matogrande, Os Castros, avenida de Oza, cuatro Caminos, la zona toda del centro, La Marina, Ánimas y Paseo Marítimo.

Este año, además, se están plantando subir los camiones hasta la cuesta de la Torre de Hércules para sacar una foto desde arriba. solo falta que les concendan los permisos necesarios, como explicó Agustín Barreiro 'Hace', presidente de la Asociación Deportiva y Cultural Bombeiros de A Coruña. 

"Solo podemos hacerlo en domingo para no afectar al tráfico", explica Hacehe, que añade que no se lanzarán caramelos como cuando participan en Carnaval o en la Cabalgata de los Reyes Magos. "Quizá se salude un poco por megafonía, pero no pondremos las sirenas", añade. 

Todo consistirá en saludar, mostrar un poco de material, luego regresar al parque, celebrar una comida, y listo. Pero a los Bomberos les gusta entrar en contacto con el público y esta será una nueva oportunidad. "Será una hora y cuarto, y una hora y media", explicó 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Los Bomberos celebraron su patrón, San Juan de Dios, con un desfile en marzo de 2020

Los Bomberos celebrarán el día de su patrón con un desfile
Abel Peña
Boda en el Copacabana de A Coruña(1)

Copacabana: la nueva dimensión de la palabra evento en un lugar inolvidable de A Coruña
Joaquín Abad
El ideal gallego

La OSG regresa a Musika-Música de Bilbao con dos conciertos bajo la dirección de Andrew Litton
EP
Parque del Observatorio, todavía cerrado

El Parque del Observatorio se abrirá al público el martes
Abel Peña