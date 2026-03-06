Los Bomberos celebrarán el día de su patrón con un desfile

Los Bomberos celebraron su patrón, San Juan de Dios, con un desfile en marzo de 2020 Quintana

Este año, San Juan de Dios cae en domingo, así que los Bomberos van a celebraron con un desfile que recorrerá gran parte de la ciudad. Mañana, a las 10.30, todos los camiones saldrán del Parque de A Grela para recorrer Novo Mesoiro, Matogrande, Os Castros, avenida de Oza, cuatro Caminos, la zona toda del centro, La Marina, Ánimas y Paseo Marítimo.

Este año, además, se están plantando subir los camiones hasta la cuesta de la Torre de Hércules para sacar una foto desde arriba. solo falta que les concendan los permisos necesarios, como explicó Agustín Barreiro 'Hace', presidente de la Asociación Deportiva y Cultural Bombeiros de A Coruña.

"Solo podemos hacerlo en domingo para no afectar al tráfico", explica Hacehe, que añade que no se lanzarán caramelos como cuando participan en Carnaval o en la Cabalgata de los Reyes Magos. "Quizá se salude un poco por megafonía, pero no pondremos las sirenas", añade.

Todo consistirá en saludar, mostrar un poco de material, luego regresar al parque, celebrar una comida, y listo. Pero a los Bomberos les gusta entrar en contacto con el público y esta será una nueva oportunidad. "Será una hora y cuarto, y una hora y media", explicó