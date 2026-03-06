Los bancos del centro de A Coruña que parecen "un cuadro de Picasso"

Darse un paseo por el centro de una ciudad siempre lleva incluida la posibilidad de encontrarse con alguna sorpresa o curiosidad. Y caminar estos días por delante de la oficina de Correos ubicada al lado del Teatro Colón está causando precisamente ese efecto entre los viandantes. La culpa la tiene la instalación de los nuevos bancos, tan "originales" y "llamativos" que a muchos les cuesta incluso adivinar que lo son. Es cierto que no están todavía acabados, pero ya generan opinión entre los coruñeses.

"Esto es una escultura, ¿no? Bueno, y también un banco. Yo es que soy muy antiguo para estas cosas", señala una de las personas consultadas por El Ideal Gallego sobre este asunto. "Me acabo de fijar y no tengo ni idea de que para que va a servir. Ah, ¿es un banco? Pues me parece original. Y además así mantienes la distancia", asegura una mujer, que no es la única que no tiene claro de que se trata. "Supongo que serán bancos, aunque tampoco lo puedo asegurar", afirma otro encuestado.

Entre todos los peatones que pasan por la zona, hay quien se queda un buen rato delante de ellos intentando averiguar su función. "Es llamativo. Cuando dudas de lo que es, es señal de que es algo original. Yo imagino que serán para sentarse, pero no es fácil", dice una mujer tras observarlos detenidamente.

Otra joven sostiene su propia teoría después de reparar en ellos. "Desde que paso por aquí, es la primera vez que los veo. Intuyo que serán bancos o algo para apoyar cosas, pero no tengo mucha idea. Esta claro que son abstractos, como los últimos cuadros de Picasso: no se entiende muy bien lo que es, pero seguro que significa algo", afirma.

En todo caso, hay quien no duda en expresar su satisfacción ante esta idea. "A mi me gustan. Es algo llamativo y original. Es diferente. Lo que no tengo tan claro es si la gente va a entender que son bancos y va a saber que se puede sentar en ellos", explica otra de los mujeres consultadas. Y es que el hecho de que todavía no tengan su estructura completa ni el respaldo dificulta aún más adivinar su función.

Pero, estética al margen, lo cierto es que el último de los encuestados aporta una de las claves más relevantes y que debe ser tenida en cuenta. "Lo importante es saber si van a ser cómodos o no", asegura convencido. Y es que, aunque la originalidad de su diseño no es cosa baladí, lo importante de un asiento sigue siendo que sirva para sentarse.