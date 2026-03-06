Laura Vázquez, de Cafés Lúa, Espazo Nature y Gestán: “Lo que el público está demandando ahora mismo es la sostenibilidad”

Laura Vázquez Pardo Cedida

Cafés Lúa y Espazo Nature son dos empresas de Carballo que estarán presentes este viernes, sábado y domingo en BioCultura, la feria del consumo ecológico que se celebra en ExpoCoruña. Ambas participarán desde espacios diferenciados, pero compartiendo una misma visión estratégica: integrar la sostenibilidad como eje estructural de su modelo de negocio.

Laura Vázquez Pardo es cofundadora de Espazo Nature y es encargada del área de marketing. En Cafés Lúa es la segunda generación del proyecto, puesto en marcha por sus padres, y es la responsable de marketing e innovación —mismo cargo que ostenta en Gestán—. En conversación con este diario, explica la apuesta por la sostenibilidad por parte de estas dos compañías.

Cafés Lúa y Espazo Nature estarán presentes en Biocultura, ¿por qué es importante participar en esta iniciativa?

Estamos muy alineados en valores. Por ejemplo, en Cafés Lúa tenemos un tueste renovable a partir de pellets de madera. También estamos trabajando continuamente en la mejora de los envases para hacerlo más sostenible. La gama de cafés ecológicos cada vez tiene más protagonismo, porque vemos que el mercado lo demanda. En Espazo Nature, el proyecto nace de poder integrarse con la naturaleza y de respetar el medio en todos los ámbitos. Todas nuestras cubiertas de villas y cabañas están ajardinadas, las construcciones son en altura y eso permite el paso de la biodiversidad y que sigan naciendo plantas autóctonas. Se trata de intentar, no solo no perjudicar al medio, sino de respetarlo e incluso permitir que siga creciendo.

Las dos empresas tienen una apuesta muy clara por la sostenibilidad, ¿no?

Sí, efectivamente. En Cafés Lúa desarrollamos una línea circular, en la que intentamos que los residuos que se pueden generar en el proceso. Los sacos de café los reconvertimos a bolsas de tela, neceseres, que al final nos sirven en muchos casos para obsequiar a algún cliente especial o incluso también están a la venta. En Espazo optamos por un desayuno a la carta en vez de ofrecer un desayuno buffet, que al final tiene mucho más desperdicio. En la parte de eficiencia energética intentamos promover acciones también que vayan en esa línea. Tenemos bicis eléctricas también a disposición de nuestros huéspedes. Intentamos cuidar esos detalles que entendemos son los que marcan la diferencia.

¿Hay una demanda creciente por parte de los clientes de sostenibilidad?

Entendemos que sí. Los cafés ecológicos están entre los más vendidos de nuestros orígenes. Por ejemplo, el Honduras, que fue el primero que lanzamos, es el segundo más vendido. La gama de productos ecológicos ha ido creciendo porque hemos visto que cada vez más es un producto muy demandado. Lo hemos ido desarrollando. Por ejemplo, también tenemos unas cápsulas biodegradables y compostables. Yo creo que es lo que el público está demandando ahora mismo.

Sobre los cafés ecológicos, ¿qué los diferencia respecto a otros productos de la competencia?

Es café ecológico certificado y eso implica que desde la plantación hasta que llega a destino, hasta el tueste, hasta el producto final, pues esa trazabilidad está certificada. Eso al final garantiza que sea más respetuoso con todos los agentes involucrados en el proceso.

¿Y en Espazo Nature?

El lujo verdadero de poder alojarse en Espazo es el entorno. Tú sientes que estás inmerso absolutamente en la naturaleza y para nosotros eso es un valor diferencial del proyecto.

Está presente en Cafés Lúa, Espazo Nature y también en Gestán. ¿Cómo es su día a día en el trabajo?

Pues mi día a día es bastante variado. Mi día a día suele estar ubicado en Sabón, en la sede del grupo Gestán. Trabajo en diferentes proyectos de innovación, enfocados, sobre todo, a la orientación de residuos y también a la parte de digitalización de procesos. Y luego la parte de Cafés Lúa y Espazo, sobre todo la parte de estrategia y marketing. 