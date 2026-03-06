Las emergencias por el apagón dispararon las actuaciones de los Bomberos en 2025

Incendio del 27 de noviembre en San Isidoro, en el que falleció un hombre Javier Albores

Todo coruñés recuerda qué estaba haciendo cuando le pilló el apagón en aquel largo y caluroso día de abril de 2025. A algunos, los más desafortunados, les sorprendió cuando estaban en el ascensor, o en el garaje, o cocinando, o en cualquier actividad cotidiana a la que se estuviera dedicando cuando, sin previo aviso, la red eléctrica se vino abajo. Pero quienes más motivos tienen para acordarse de ello son los Bomberos, que tuvieron que trabajar durante horas sofocando los pequeños incendios y sacando a gente de ascensores. Toda esa labor que hicieron queda reflejada en su memoria del año pasado, que presentó hoy la concejala de Seguridad Ciudadana, Montse Paz.

En efecto: se duplicaron el número de aperturas de puerta forzadas, pasando de 178 en 2024 a 306 a 2025. El director de Área de Seguridad Ciudadana, Carlos García Touriñán, matizó que, aunque el apagón es en gran parte responsable de esta subida, de cerca de un 90%, tampoco hay que obviar la subida generalizada de este tipo de casos. “Cada vez nos llaman más los servicios sanitarios por este motivo”, explicó.

En la dinámica actual, con el progresivo envejecimiento de la población, cada vez más personas mayores viven solas en sus domicilios, o acompañadas de otras personas igualmente mayores, que no pueden ayudarles en caso de que haya una incidencia. Por eso se ha vuelto corriente ver a los Bomberos abriendo puertas o, cuando esto no es posible, colándose por la ventana con una autoescalera para auxiliar a una persona. A veces esta persona se encuentra bien, y otras requiere traslado médico, pero este no sería posible sin la intervención del Cuerpo de Bomberos.

Fuegos

Otro modo en el que el apagón de hace casi un año se refleja en las estadísticas es en el alto número de incendios urbanos. En realidad, estos han descendido considerablemente con respecto a 2024, cuando se registraron 374. En 2025 solo se actuó en 246 pero este “solo” tiene truco: en 2024 se registró una larga huelga de la plantilla del servicio de recogida de basuras durante la que ardieron docenas de contenedores. Esto hinchó la estadística. Sin embargo, en 2025 no ha vuelto a la normalidad, ni mucho menos: 246 sigue siendo un número muy alto comparado con los 173 de 2023. Aunque el propio Touriñán señala que puede deberse a muchos factores, y apunta a “una mayor actividad humana”, fuentes municipales también lo relaciona con el apagón.

El resto de incendios no han crecido de forma importante, incluidos los forestales, que pasaron de 24 a 31. Pero la concejala recordó la importante labor de los Bomberos en la extinción de incendios que arrasaron los montes de la provincia de Ourense. Por otro lado, los fuegos en vehículos, que últimamente han dado tanto que hablar, se redujeron el año pasado, de 31 en 2024 a 22 en 2025, lo que parece indicar que no existe un problema en ese sentido, aunque Touriñán recordó que pronto saldrá una normativa a nivel estatal sobre vehículos eléctricos, como patines, que han protagonizado algunos incidentes en A Coruña en los últimos años. “Sobre todo cuando está cargando la batería”, comentó el responsable de emergencias.

cifras 2.026 incidencias atendieron los Bomberos de A Coruña durante el año pasado, cien más que en 2024, lo que hacen más de cinco al día 101 efectivos tiene el Cuerpo de Bomberos, que incluye entre sus integrantes nueve cabos, seis sargentos, un suboficial y un oficial 12 minutos o menos es el tiempo que tardaron en llegar las dotaciones de Bomberos en casi el 85% de los casos tras recibir una llamada 3 muertos en incendios se contabilizaron el año pasado, todos en fuegos domésticos y a causa de la inhalación de humo

Más intervenciones

En su intervención, Paz explicó que en total se realizaron 2.026 durante 2025, una cifra levemente superior a las 1.914 de 2024. En cuanto a la calidad, la concejala la definió como “moi positiva”. “As tarefas que o servizo de bombeiros realiza son moi diversas e cada vez máis especializadas, e o noso servizo destaca non só en Galicia, senón tamén en España”, apuntó.

Paz, que realizó su intervención acompañada de varios miembros del Cuerpo, aprovechó para felicitarles por su labor, no solo por ejecutarla correctamente, sino también de forma rápida, en un momento en el que la celeridad es vital para reducir los daños y el número de víctimas. En un 84,87% de las intervenciones de todo el año, los bomberos llegaron al lugar de la emergencia en 12 minutos o menos desde el momento de recibir la llamada de socorro. En un 25,94% de los casos, incluso llegaron al escenario de la emergencia en menos de cinco minutos, explicó Paz.

Se rescataron a 105 personas, incluidas todas las emergencias. Desgraciadamente, en 2025 fallecieron tres personas en incendios, una cifra inusualmente alta: una mujer de 35 años en la calle San Jaime, en la Sagrada Familia, por un fuego declarado en un armario de su dormitorio; el 2 de agosto, una mujer de sesenta años en Villa de Carral, en Monte Alto, en un fuego en un dormitorio, y un hombre de unos 50 años el 27 de noviembre, en San Isidoro, otra vez en la Sagrada Familia. Todas las muertes se debieron a inhalación de humo. “Toda a cidadanía está orgullosa e agradecida ao seu corpo de Bombeiros. A súa dedicación e profesionalidade salva moitísimas vidas”, concluyó la concejala.