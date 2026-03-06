La vuelta al mundo en globo más sostenible y otras maravillas de la feria BioCultura en A Coruña

Theo Folcher en su puesto de BioCultura Germán Barreiros

Ni siquiera al bueno de Willy Fog se le habría ocurrido reutilizar la tela de su globo aerostático para convertirla en chaquetas o mochilas. Pero sí a Theo Folcher, responsable de Recraft Barcelona, tienda que sorprendió hoy a los coruñeses en BioCultura, la feria de ecoturismo y productos ecológicos que por su octava edición trajo a la ciudad stands, puestos, charlas y talleres llenos de curiosidades y productos dignos de las novelas de Julio Verne.

La feria, que se inauguró esta mañana, se mantendrá durante todo el fin de semana en ExpoCoruña (hoy de 11.00 a 20.00 el sábado y de 11.00 a 18.00 horas el domingo), donde los más curiosos podrán hallar más de 130 expositores –principalmente tiendas o empresas ecológicas y turísticas–y más de 120 charlas y actividades paralelas pensadas para concienciar a la ciudadanía del consumo responsable. Así, un breve paseo por el certamen hará ver a los transeúntes desde quesos ecológicos hasta aceites, pasando por cuencos, prendas de ropa o todo tipo de piezas de artesanía. En el evento, además, tiene un gran peso el eclipse total que este 12 de agosto ensombrecerá los cielos de Galicia como los de ningún otro lugar en el mundo, con lo que varias de esas actividades paralelas a lo largo de los tres días de feria hablarán de este fenómeno y de lo que supone para el territorio gallego.

Uno de esos ejemplos de consumo y economía responsables y respetuosas con el medio ambiente es el de uno de los puestos que más llamaban la atención ayer a los presentes: Recraft Barcelona. Este negocio, regentado por el joven fránces Theo Folcher, reaprovecha los materiales de los globos aerostáticos “que ya no pueden volar” para crear mochilas o chaquetas “muy resistentes”, como explica el propio dueño.

El proceso es simple. “Cuando uno deja de funcionar o lo van a renovar, el piloto me llama y me manda el globo. Yo recojo la tela, la corto, la limpio, y en mi taller preparamos los patrones para hacer gorros, estuches y de todo”, dice; “Es una tela de un milímetro que aguanta hasta mil kilos de peso”. Es decir, que “aguanta tanto peso como pueda aguantar la persona”, bromea. Es un material, además, “que corta el viento y es impermeable, lo tiene todo”.

Folcher terminó en este negocio por una “casualidad total”: “Un día un conocido que hace parapente me explicó las ventajas que tiene este tipo de tela, y mi cerebro hizo un click. Me pareció lógico: si tienes oro quieres recogerlo y hacer algo con él”. Los clientes también valoran el material: “Tanto los niños como los mayores flipan, porque al final tener algo hecho de un globo te hace soñar, lo relacionas con volar por el cielo, y es una buena manera de sensibilizar a las personas sobre el reciclaje”. Frente a una ciudadanía acostumbrada a reciclar muy poco, expone que pensar en el posible uso de telas como las de un globo hará que más de uno se replantee las cosas.

Otros puestos

Uno de los puestos que más llama la atención es el de Piragüilla, empresa que opera en la zona de Arousa con kayaks y bicicletas que ofertan a los turistas. Dentro de su parque de más de 90 bicis destacan dos de madera como la que exponen en su stand, hecha con madera de coco de Grecia. “Queríamos llamar la atención y traer algo distinto. Las vimos en una feria similar en Barcelona y nos enamoramos de ellas porque son muy bonitas, pero funcionan igual que cualquier otra bici”, explica la gerente, Marta Iglesias.

Marta Iglesias, con su bicicleta de madera Germán Barreiros

A mayores, seguro que los cientos de personas que pasen estos días por la feria agradecerán la parada en el camino que supone el stand de Herbes del Molí, donde los clientes pueden probar de forma gratuita un vaso de algunos de los tés o infusiones que venden. “El dispensador está arrasando”, comenta David Miró, uno de los responsables de este puesto, que ya había visitado otros años un evento en el que su empresa oferta tés e infusiones en frío y caliente y especias para cocinar o mezclar con productos lácteos.

David Miró, frente al dispensador de su stand Germán Barreiros

Asimismo, entre la variada oferta culinaria de BioCultura hay todo un premio nacional. En concreto, el segundo premio en la categoría de Excelencia a la Innovación en la Actividad Pesquera o Acuícola del Ministerio de Agricultura, conseguido en 2025 por Carmen Sánchez y su empresa, Galuriña, que reinventa la gastronomía tradicional gallega y las pizzas con una levadura que realiza a partir de algas de la ría de Muros y Noia. “É un sabor que se recoñece. Logo de trece anos co negocio a xente xa me coñece e busca estas empanadas”, asegura.

Carmen Sánchez, con una de sus empanadas de algas Germán Barreiros

La inauguración

En el acto de inauguración participaron esta mañana diversos representantes políticos y empresariales, como el concejal de Cultura, Gonzalo Castro; el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte; la diputada provincial de la Diputación Avia Veira; o la propia directora de BioCultura, Montse Escutia. “BioCultura non é só unha feira de produtos ecolóxicos e consumo responsable das máis importantes de España, senón que é un punto de encontro de carácter internacional ao redor dos sectores da alimentación bio, a moda sustentable, o ecoturismo ou o eco-estilo de vida”, dijo Castro.

Además, teniendo en cuenta el peso que el eclipse tiene en la feria –con stands de la Fundación Starlight y actividades programadas por la Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas–, el concejal presumió de ciudad. “Hai un modelo representado polo encendido masivo de luces, non sustentable”, dijo: “Nós, sen querer competir con ninguén, plantexamos apagar a máis grande que existe”.