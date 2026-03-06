La primera noche solidaria de la AECC recauda más de 22.000 euros para investigar el cáncer

Noche solidaria de la AECC Carlota Blanco

Cuando la AECC llama, A Coruña siempre responde. La jornada de ayer es un ejemplo más de la solidaridad de la ciudad, donde más de un centenar de personas se reunieron en la primera ‘Noche solidaria contra el cáncer’ que organiza la asociación en la urbe herculina. La velada permitió recaudar más de 22.000 euros, que irán destinados íntegramente a impulsar la investigación oncológica y garantizar la continuidad de los servicios gratuitos de la entidad.

El NH Finisterre fue el encargado de una cena con cerca de 130 asistentes que pudieron disfrutar de una velada diseñada en formato cóctel, elegante y cercana, en la que empresas, instituciones y otras personas comprometidas con la AECC se reunieron para apoyar la labor de la asociación, que da servicio a más de 2.200 personas en la provincia coruñesa.

“Cada gesto de compromiso y cada colaboración se transforma en acompañamiento, en servicios gratuitos y en investigación que aumenta la supervivencia y mejora la calidad de vida de las personas”, aplaudió en su discurso inaugural el presidente de Junta Provincial de A Coruña de la AECC, Manuel Aguilar.

En su intervención de bienvenida, destacó que el objetivo de la asociación es que “ninguna persona tenga que enfrentarse en soledad al cáncer”, que afecta en España a una de cada tres mujeres y uno de cada dos hombres. “Son cifras que impactan” y revelan la necesidad de colaboración de “toda la sociedad” en iniciativas como esta para lograr dar una “respuesta real” a la enfermedad.

Un objetivo que se consigue con investigación, tema que marcó el evento de ayer, donde participó María Gloria Alfonsín, una joven bióloga que recibió una ayuda de la AECC para desarrollar su tesis en A Coruña sobre la resistencia a los tratamientos oncológicos. Es uno de los 38 proyectos becados por la AECC que se mantienen activos en la provincia.

La jornada, que eligió el faro como “símbolo de esperanza” para pacientes y familias, también dejo hueco para el disfrute, con la actuación musical de Grupo FUA y Black Galicia.