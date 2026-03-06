La OSG regresa a Musika-Música de Bilbao con dos conciertos bajo la dirección de Andrew Litton

Un concierto de la OSG Archivo El Ideal Gallego

La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) volverá este fin de semana al festival Musika-Música de Bilbao, una de las grandes citas del calendario musical estatal, con doble actuación en el Palacio Euskalduna y bajo la dirección de Andrew Litton.

La voz de Luke Skywalker ya resuena en el Palacio de la Ópera junto a la OSG Más información

La formación ofrecerá un primer concierto este sábado, 7 de marzo, a las 12.30 horas, con composiciones de Antonín Dvorák, y regresará al escenario el domingo, día 8, a las 17.00 horas, con un programa de obras de de Richard Wagner y de Edward Elgar, con Asier Polo como solista.

En su edición de 2026, Musika-Música celebra 25 años de trayectoria, consolidado como un encuentro de referencia que reúne en Bilbao a formaciones e intérpretes de primer nivel y que convierte durante tres días la ciudad en un escaparate de música clásica.