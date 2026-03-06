La Lotería Nacional deja un buen pellizco en A Coruña

Imagen de archivo de un despacho de Loterías y Apuestas del Estado

La Lotería Nacional ha traído la suerte a la ciudad de A Coruña en su sorteo de este jueves. Y es que en la urbe herculina se ha vendido parte del segundo premio.

Así, el número 34.703, premiado con seis mil euros en cada serie, ha sido el agraciado, y parte de él fue despachado en la calle Barcelona, en la administración ubicada en el número 56.

Dicho número se vendió también en otros puntos de la geografía nacional. De hecho, numerosos décimos también fueron vendidos en Pontevedra.