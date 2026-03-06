Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Lotería Nacional deja un buen pellizco en A Coruña

Redacción
06/03/2026 00:27
Imagen de archivo de un despacho de Loterías y Apuestas del Estado
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La Lotería Nacional ha traído la suerte a la ciudad de A Coruña en su sorteo de este jueves. Y es que en la urbe herculina se ha vendido parte del segundo premio.

Así, el número 34.703, premiado con seis mil euros en cada serie, ha sido el agraciado, y parte de él fue despachado en la calle Barcelona, en la administración ubicada en el número 56.

Dicho número se vendió también en otros puntos de la geografía nacional. De hecho, numerosos décimos también fueron vendidos en Pontevedra. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Trump califica a España de "perdedora" y asegura que Pedro Sánchez "no trabaja en equipo"
Agencias
El ideal gallego

La Lotería Nacional deja un buen pellizco en A Coruña
Redacción
photocall1_21241719

La primera noche solidaria de la AECC recauda más de 22.000 euros para investigar el cáncer
Lucía Crujeiras
Ricardo Hortas, junto a Ramón Piña y Carlos Ballesta en 2024

Fallece a los 90 años el cirujano y exdirectivo del Dépor Ricardo Hortas
Redacción