A Coruña

La Diputación de A Coruña invertirá 300.000 euros en el nuevo edificio de Adaceco en Eirís

Ep
06/03/2026 15:12
Un momento de la firma del convenio con Adaceco
Un momento de la firma del convenio con Adaceco
Iago Lopez
La Diputación de A Coruña apoyará económicamente a la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de A Coruña (Adaceco) para la construcción del centro que está en marcha ya en el barrio de Eirís.

Tras la firma de un acuerdo, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha destacado que se trata de una iniciativa que "beneficia a la ciudad y a la provincia", a la que atiende esta entidad. Además, ha especificado que son 300.000 euros los que aportan para un proyecto que se espera pueda estar este año en servicio.

La conselleira de Política Social, Fabiola Martínez; la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo; y el presidente de Adaceco, Juan Luis Delgado, este martes en la visita a las obras

Adaceco suma otros 300.000 euros de la Xunta para su nuevo centro de referencia en daño cerebral en Eirís

Por su parte, el presidente de Adaceco, Juan Luis Delgado, ha recordado que atienden a personas de toda la provincia y ha incidido en que llevan 26 años trabajando en este ámbito y que ahora esta aportación servirá de ayuda para el crédito de algo más de un millón de euros contraído.

"Será un edificio de referencia", ha apostillado en relación a una iniciativa que comenzó con la cesión de suelo por parte del consistorio. A su vez, el portavoz del gobierno local, José Manuel Lage, ha subrayado la apuesta por una política social "centrada en las personas y los servicios sociales".

