Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Ciudad Vieja de A Coruña se movilizará por el estado de sus calles

Los vecinos harán un llamamiento a los colegios, a las residencias y hasta a los militares para unirse a la causa

Guillermo Parga
Guillermo Parga
06/03/2026 18:45
quintana. desperfectos en la plaza de las bÃ¡rbaras y en la ciudad vieja
Desperfectos en la plaza de las Bárbaras
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Los vecinos de la Ciudad Vieja creen que la caída del cierre de la plaza de las Bárbaras es algo así como un punto de inflexión en su compás de espera por una actuación definitiva en la zona. Si bien son conscientes de que existe una inyección económica proyectada para el barrio, que asciende a 1,6 millones de euros, creen que el día a día se ha vuelto insoportable. Por ello, marcharán próximamente en una concentración para la que pretenden involucrar a todos los actores sociales del punto más antiguo de A Coruña: vecinos, colegios, residencias y hasta a los militares. Detrás de la iniciativa se encuentra la asociación de residentes.

quintana. desperfectos en la plaza de las bÃ¡rbaras y en la ciudad vieja
Desperfectos en la Ciudad Vieja
Quintana

Aunque el Ayuntamiento se encuentra en proceso de estudio del porqué del incidente en la plaza, los que transitan por allí cada día sugieren que “cuando empezó el rodaje de la serie ‘Ardora’ estaba el cierre entero” y creen que “pueden haber sido los camiones del set”. Sin embargo, aunque el problema no es este incidente puntual, creen que resume a la perfección las causas que han llevado a la desesperación vecinal. “Llevamos tiempo reclamando el arreglo de las calles, exactamente desde que fuimos elegidos hace un año”, recuerda el presidente, Leonardo Méndez. “Ya entonces, advertimos del estado del enlosado, y no se ha hecho absolutamente nada. Cada vez hay más coches pesados, y las piedras dejan de ser lo estables que desearíamos”, añade.

Desperfectos en la Ciudad Vieja
Desperfectos en la Ciudad Vieja
Quintana

Todavía no se ha desvelado la forma elegida para la protesta y para visibilizar el principal quebradero de cabeza de los vecinos, aunque lo que es seguro es que marcarán todo aquello que no gusta o es susceptible de ser arreglado para que quede constancia pública. Tampoco ha trascendido la fecha, pero todo apunta al próximo mes de mayo, para poder hacer del movimiento algo con fuerza y trascendencia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Parque infantil de Bemantes

Miño completa la renovación del parque infantil de Bemantes
Redacción
Las tatuadoras Aldara Pardo, Cris Torrente y Laura Calvo Aldara Pardo, Laura Calvo y Cris Torrente, creadoras del proyecto Lengua de Fuego

Arte y tatuaje se dan la mano en A Coruña en un evento con talleres, música y drags
Lucía Crujeiras
quintana. desperfectos en la plaza de las bÃ¡rbaras y en la ciudad vieja

La Ciudad Vieja de A Coruña se movilizará por el estado de sus calles
Guillermo Parga
IMG 5858 (2)

Abre o plazo de presentación dos traballos para o XI Concurso Picasso da Asociación da Prensa da Coruña
Redacción