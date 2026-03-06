La Ciudad Vieja de A Coruña se movilizará por el estado de sus calles

Desperfectos en la plaza de las Bárbaras Quintana

Los vecinos de la Ciudad Vieja creen que la caída del cierre de la plaza de las Bárbaras es algo así como un punto de inflexión en su compás de espera por una actuación definitiva en la zona. Si bien son conscientes de que existe una inyección económica proyectada para el barrio, que asciende a 1,6 millones de euros, creen que el día a día se ha vuelto insoportable. Por ello, marcharán próximamente en una concentración para la que pretenden involucrar a todos los actores sociales del punto más antiguo de A Coruña: vecinos, colegios, residencias y hasta a los militares. Detrás de la iniciativa se encuentra la asociación de residentes.

Aunque el Ayuntamiento se encuentra en proceso de estudio del porqué del incidente en la plaza, los que transitan por allí cada día sugieren que “cuando empezó el rodaje de la serie ‘Ardora’ estaba el cierre entero” y creen que “pueden haber sido los camiones del set”. Sin embargo, aunque el problema no es este incidente puntual, creen que resume a la perfección las causas que han llevado a la desesperación vecinal. “Llevamos tiempo reclamando el arreglo de las calles, exactamente desde que fuimos elegidos hace un año”, recuerda el presidente, Leonardo Méndez. “Ya entonces, advertimos del estado del enlosado, y no se ha hecho absolutamente nada. Cada vez hay más coches pesados, y las piedras dejan de ser lo estables que desearíamos”, añade.

Todavía no se ha desvelado la forma elegida para la protesta y para visibilizar el principal quebradero de cabeza de los vecinos, aunque lo que es seguro es que marcarán todo aquello que no gusta o es susceptible de ser arreglado para que quede constancia pública. Tampoco ha trascendido la fecha, pero todo apunta al próximo mes de mayo, para poder hacer del movimiento algo con fuerza y trascendencia.