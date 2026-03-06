El recorrido coruñés de 'As estacións do ano', la nueva exposición del Gaiás

El conselleiro de Cultura, José López Campos, viendo ‘Luz de inverno’ de Abelenda EP

Hace unos días, la Cidade da Cultura estrenaba una nueva gran exposición, ‘As estacións do ano’, que recorre creaciones de artistas gallegos de los siglos XX y XXI, vinculados todos ellos con algún momento del año. Son más de 60 los artistas representados en la muestra que se podrá ver en el Gaiás hasta el 6 de septiembre, de los cuales una docena son coruñeses.

Quizá porque en la ciudad veamos la vida menos gris, la estación con más representación herculina es la de verano. Son seis las obras vinculadas a este momento del año, de cinco artistas diferentes. Un ejemplo es ‘Melocotones con plato’, de Elena Gago. En esta sección de la exposición de la Cidade da Cultura se pueden apreciar también ‘Fragmento de costa’, de Francisco Lloréns; ‘Horizonte/5’, de Juan Lesta; ‘Campesiña con fondo amarelo’, de Luis Seoane o dos obras de Manuel Abelenda: ‘Atardecer en Samil’ y ‘Efecto de luz en Chapela’.

Para el tiempo otoñal, solo existe una representación enteramente coruñesa. Se trata de la pintura ‘Pataca’, de Lago Rivera.

En invierno y primavera son otros seis los artistas representados. Para el tiempo invernal, se muestran obras como ‘Montaña en inverno’ de José Fernández Sánchez o ‘Lejano interior 23’ del Premio Nacional de Fotografía Manuel Vilariño. Además, repite Manuel Abelenda, ya que también se muestra la obra ‘Luz de inverno’.

Para la época de las flores, se han elegido obras de otros tres creadores de origen coruñés. Una de ellas es ‘Bodegón de Zurbarán’, de Eugenio Granell; otra ‘Floreiro’, de Alfredo Souto Cuero; y otras dos ‘Sin título’ y ‘Bodegón marinero’, de Urbano Lugrís.

Faltaría una artista coruñesa más. O dos, para ser exactos. Y es que además de las obras recopiladas para cada momento del año, se han creado otras cinco ex profeso para esta nueva gran muestra. Y una de esas cinco creaciones, ligadas al otoño, tiene acento coruñés. Se trata de la videoinstalación ‘Falaría das estacións pero non me queda ningunha’, de Noa y Lara Castro Lema.

Así se completaría la docena de artistas coruñeses representados en esta muestra, a los que se podrían sumar otros dos vinculados al entorno de la urbe: Felipe Criado (‘A propósito dunha paisaxe’) y María Antonia Dans (‘Bodegón con frutas y silla’).

Experiencia emocional

En el momento de la inauguración, el conselleiro de Cultura, José López Campos, destacó que se trata de “unha experiencia fondamente emocional e estética”.

Además, resaltó el diseño expositivo innovador que parte de descubrimientos de la neuroestética y de la neuroarquitectura, campos que trabaja la comisaria Mónica Alonso.