A Coruña

El Parque del Observatorio se abrirá al público el martes

El césped ya ha arraigado, anunció la alcaldesa

Abel Peña
Abel Peña
06/03/2026 10:55
Parque del Observatorio, todavía cerrado
Parque del Observatorio, todavía cerrado
Germán Barreiros
La alcaldesa, Inés Rey, acaba de anunciar en el programa radiofónico 'Cita en María Pita' que el Parque del Observatorio del Agra do Orzán se abrirá al público el martes. La primera edil explicó que se han hecho las dos siegas de césped necesarias para que arraigue la hierba y que todo está listo, a pesar del retraso provocado por más de un mes de lluvia continua. 

Para los vecinos, esta noticia supone la consecución de una demanda que han mantenido durante 25 años, la de disponer una zona verde en uno de los barrios más densamente poblados de la ciudad. Una demanda que han llevado en numerosas ocasiones hasta María Pita con protestas y que había sido respondida con promesas. 

El primer paso real se dio en noviembre pasado, tras la firma del convenio con la Agencia Española de Meteorología (Aemet) al que pertenece el terreno, se derribó el muro que impedía el acceso. El pleno había aprobado a finales de julio el convenio urbanístico necesario para adoptar esta medida, que además de dar cumplimiento a una sentencia firme del TSXG —que reconoció como suelo urbano consolidado una parte de la parcela del ámbito POL M-22, del solar de Adoratrices— permitirá aprovechar como área verde y espacio libre de uso público esa superficie de 3.000 metros cuadrados, que, además, urbanizará la promotora que ostenta la titularidad de este ámbito.

Tras la demolición, se procedió al arreglo de la zona verde, que en su día ya habían podido disfrutar los vecinos, pero que desde hacía años permanecía cerrado. El acondicionamiento se centró  en el sembrado de las áreas de césped, el desbroce de maleza y nivelado de la tierra, También se prevé plantaron varios abedules y se instaló mobiliario urbano como bancos y papeleras. El espacio deberá permanecer cerrado mientras no arraigue el césped, para garantizar su asentamiento.

Se esperaba que, a finales de 2026 podría abrirse. A esta superficie se sumarán en algún momento, otros 3.000 metros cuadrados, en régimen de cesión gratuita, de una parcela colindante al parque, el antiguo solar de Adoratrices.

