El Obelisco de A Coruña se someterá a una restauración

Muy pronto, A Coruña contará con unos Cantones nuevos. Pero la obra no estaría completa sin una puesta a punto del monumento que define esta parte de la ciudad: el Obelisco. Por eso, técnicos municipales trabajan en la columna.

Su misión es recoger muestras de cara a un proyecto de restauración del Obelisco, no solo del reloj que acoge en su cúspide, sino de la base y la columna también.

Para ello, como es habitual, han contado con la colaboración de los Cantones. Estos han desplazado una autoescalera a la zona para elevar a los técnicos hasta la cúspide, a 48 metros del suelo