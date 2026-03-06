Mi cuenta

Restauración Obelisco
A Coruña

El Obelisco de A Coruña se someterá a una restauración

Los Bomberos ayudaron a los técnicos a llegar a la cúspide con una autoescalera

Abel Peña
Abel Peña
06/03/2026 12:13

Muy pronto, A Coruña contará con unos Cantones nuevos. Pero la obra no estaría completa sin una puesta a punto del monumento que define esta parte de la ciudad: el Obelisco. Por eso, técnicos municipales trabajan en la columna. 

Su misión es recoger muestras de cara a un proyecto de restauración del Obelisco, no solo del reloj que acoge en su cúspide, sino de la base y la columna también. 

Para ello, como es habitual, han contado con la colaboración de los Cantones. Estos han desplazado una autoescalera a la zona para elevar a los técnicos hasta la cúspide, a 48 metros del suelo

