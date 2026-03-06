El Ayuntamiento actuará en más de treinta puntos para mejorar las calzadas de A Coruña

Desperfectos en la calle Sinforiano López Germán Barreiros

El Ayuntamiento dará continuidad este viernes a su plan de choque en las calzadas de titularidad municipal, una medida con la que el Gobierno de Inés Rey busca actuar sobre las superficies más erosionadas del firme tras lo impacto derivado de estas últimas semanas de lluvia y temporales.

Está previsto que se actúe sobre más de 30 puntos repartidos por el conjunto de la ciudad, con intervenciones de bacheo priorizadas por el servicio municipal de Infraestructuras en base a criterios técnicos y de urgencia. Calles como Fernando Rey (Cuatro Caminos), General Rubín y la avenida Pablo Picasso (Elviña), Javier López López (O Castrillón), la avenida de Arteixo a la altura de Vioño, la avenida Buenos Aires (Riazor), la Tercera Ronda a la altura de Visma, y calles como Gambrinus y José María Rivera Corral (polígono de A Grela) serán varios de los puntos donde se actuará, mas no serán los únicos.

Las directrices remitidas por el Ayuntamiento a la contratista del servicio también estipulan la necesidad de había tapado los baches en la avenida del Ejército, la calle Caballeros (Cuatro Caminos), María Puga Cerdido y Luciano Yordi de Carricarte (Matogrande), avenida de Montserrat (Eirís), alcalde Sanjurjo de Carricarte (Monte Alto), Orillamar y la bajada entre San Pedro de Visma y O Portiño, entre más enclaves de los diez distritos de A Coruña.

En caso de que las condiciones meteorológicas dificultaran la concreción del turno completo de trabajos, el Ayuntamiento ha previsto que los operarios continúen el lunes.

Además de estos trabajos de baches, concebidos como una medida de contingencia, el Ayuntamiento también está reforzando su campaña de asfaltados integrales, con actuaciones más amplias como las que se están ejecutando en el paseo marítimo.

Tras los trabajos ejecutados esta semana entre las Esclavas y la avenida de Labañou, ya finalizados, este jueves comenzó una nueva actuación en el tramo del paseo que va desde la rotonda de la Torre hasta la del Aquarium Finisterrae, una actuación que el Gobierno local aprovechará para darle continuidad a la adecuación de las infraestructuras y carriles, buscando darle uniformidad a la estética del paseo en sintonía con tramos como los de Os Pelamios y As Ánimas, ya remodelados tiempo atrás.

En este sentido, la previsión del Ayuntamiento es actuar en ambas márgenes de la calzada entre la Torre y el Aquarium para, además de renovar el firme, retirar los raíles del tranvía en la orilla terrestre (raíl actualmente en desuso y que puede suponer un riesgo en materia de circulación y seguridad vial) y, por otra parte, el soterramiento de los que están más próximo al borde marítimo.