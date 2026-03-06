Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Los Bomberos desfilarán este domingo por toda A Coruña

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
06/03/2026 10:47
Bomberos de A Coruña
Bomberos de A Coruña
Germán Barreiros
"Esos bomberos, que tiren caramelos". Los Bomberos de A Coruña suelen ser los grandes protagonistas de las cabalgatas de Reyes Magos. Ya de por sí impresionan a los más pequeños con sus vehículos, a lo que añaden su simpatía a la hora de interactuar. 

Por eso, este domingo puede ser un día muy especial de nuevo en A Coruña. No es víspera de Reyes, pero sí el patrón de los Bomberos. Y por ello, este 8 de marzo -en el que además del Día de la Mujer, también se celebra San Juan de Dios, patrón de los bomberos en España y de la enfermería- el equipo de emergencias sacará su flota en una ruta por toda la ciudad, de Novo Mesoiro a Los Rosales, pasando por La Marina y la Torre de Hércules.

La carroza de los bomberos, en María Pita

El origen del 'hit' de la cabalgata de Reyes de A Coruña: "¡Esos bomberos, que tiren caramelos!"

Según han informado ellos mismos a través de sus perfiles sociales, la ruta de los Bomberos de A Coruña se iniciará el domingo, 8 de marzo, a las 10.30 horas, desde el parque de A Grela. Desde ahí se dirigirán hacia Novo Mesoiro para iniciar un desfile que pasará por Matogrande, Os Castros, la fuente de Cuatro Caminos, plaza de Ourense, La Marina, Paseo Marítimo, Torre de Hércules, Barrié de la Maza, Millenium, Los Rosales, ronda de Outeiro, Salvador de Madariaga, fuente de las Pajaritas y avenida de Pablo Picasso.

"¡Saúdanos ao pasar!", piden.

