Azucena Recio asume la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG

María Azucena Recio González, hoy en la sede del TSXG Javier Alborés

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Picatoste, reivindicó hoy la independencia judicial durante la toma de posesión de la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, María Azucena Recio González, llevada a cabo en la sede del tribunal en A Coruña. De la nueva presidenta destacó durante su intervención su capacidad de trabajo y su solvencia técnica, así como su especialización en urbanismo. Por su parte, Recio se comprometió con la independencia, la integridad, la responsabilidad y la sumisión a la ley.

Los jueces, dijo Recio, son la máxima garantía de los derechos de las personas. También señaló que su nombramiento supone un reconocimiento a todas las mujeres que trabajan en la Administración de Justicia. “Así como a las que vendrán”, añadió. Entre sus objetivos citó “colaborar con el sólido equipo que conforma la Sala de Gobierno”, aportando al máximo su demostrada capacidad de trabajo. Recio fue apadrinada por el expresidente del TSXG, José María Gómez y Díaz-Castroverde. Al acto asistieron los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior, así como el miembro del Consejo General del Poder Judicial, Bernardo Fernández Pérez, entre otras autoridades judiciales, civiles y militares.