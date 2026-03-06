Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Así es la nueva tienda de animales de Marineda City: taberna japonesa de chuches, areneros de pruebas y la mejor comida

Guaw estrena su nuevo establecimiento en la plaza exterior, con más de 1.000 metros cuadrados de superficie

Redacción
06/03/2026 12:35

La cadena de bienestar animal Guaw ha estrenado este viernes su nuevo modelo de tienda en Marineda City. Se trata de un establecimiento de más de más de 1.000 metros cuadrados , situado en la plaza exterior, que viene a sumarse al que la marca abrió en octubre el interior del centro comercial.

Ambos son los primeros que la cadena inaugura en Galicia dentro de su plan de expansión y han generado más de 20 empleos, explican desde el centro comercial. 

Para celebrar esta gran apertura, Guaw ha organizado un “evento animal” que tendrá lugar este viernes 6 y el sábado 7 de marzo desde las 10 de la mañana.

Los primeros 100 clientes, ambos días, se llevarán un comedero gratis que podrán personalizar con el nombre de su animal. Además, Guaw ofrecerá durante estas dos jornadas una gran promoción en sus dos tiendas: 50% de descuento en la segunda unidad en todo el surtido.

Los animales que se acerquen a la tienda de la plaza exterior también pueden disfrutar de una cata de alimento húmedo gratuita, chuches de regalo durante todo el día o fotos con sus dueños en un photocall.

Tienda de animales Guaw en Marineda City

Marineda City amplía su zona exterior con una gran tienda especializada en productos para animales

Más información

Asimismo, la “Animal Party” de Guaw también tendrá una vertiente solidaria con dos recogidas, una que tiene lugar este viernes y que está destinada a la protectora La Perla Family y otra el sábado para SOS Pelines.

La nueva tienda de Guaw en la plaza exterior de Marineda City es un espacio único y experiencial en el que encontrar una amplia gama de productos seleccionados por expertos en el cuidado animal, especialmente dedicada a perros, gatos, pequeños animales y peces, que cuenta con el mejor asesoramiento. 

Además, dispone de zonas temáticas, como una taberna japonesa con alimento húmedo de gato; un arena lab, en el que poder probar diferentes tipos de arena para gatos; una snack station, para compra de producto a granel de snacks; o un conscious corner, con mercadotecnia cuyos beneficios se destinan a protectoras locales.

Te puede interesar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al de Portugal

Polémica por el homenaje de Pedro Sánchez a las víctimas del accidente de Adamuz
EFE
Los equipos de búsqueda consiguieron localizar los cadáveres del resto de desaparecidos españoles en el naufragio de Indonesia

Detenidos en Indonesia el capitán y el encargado de máquinas del barco en el que murió una familia de Valencia
EP
Águila perdida en O Burgo

Buscan un águila en O Burgo
Andrea López Ramos
Los Bomberos celebraron su patrón, San Juan de Dios, con un desfile en marzo de 2020

Los Bomberos celebrarán el día de su patrón con un desfile
Abel Peña