Arte y tatuaje se dan la mano en A Coruña en un evento con talleres, música y drags

Lengua de Fuego, el proyecto de tres tatuadoras de A Coruña –Aldara Pardo, Laura Calvo y Cris Torrente–, regresa hoy a la ciudad con un evento solidario para reunir a interesados en el mundo del tatuaje, el arte y la cultura en una jornada repleta de actividades para todos los gustos, con talleres de punch needle, cianotipia y arpillería, música en directo, comida y show de drag queens. Un evento que se celebrará desde las 10.00 horas en Estudio Follow, con entrada gratuita, y que espera batir el éxito de asistencia de la primera edición. Este año los fondos se donarán a Alas A Coruña.

¿Por qué este evento?

Creemos que hacen falta eventos de este tipo para visibilizar que el tatuaje forma parte del ámbito artístico y cultural y que va mucho más allá del propio acto de tatuar. Al final, tatuar es otra forma de aplicar el dibujo, pero sobre un soporte muy particular: el cuerpo. Muchas tatuadoras venimos de otros campos creativos, como el dibujo, el diseño… Y nos interesa generar espacios donde todas esas disciplinas puedan convivir y dialogar. Además, estos encuentros ayudan a acercar el tatuaje a personas que quizá no están tan familiarizadas con él.

¿Qué posición ocupa A Coruña en el mundo del tatuaje?

A Coruña tiene una comunidad artística muy viva y en los últimos años están surgiendo cada vez más iniciativas relacionadas con el tatuaje, la ilustración o el arte en general. También existe una red bastante fuerte de estudios en la ciudad y hay muchas artistas con ganas juntarse.

Este proyecto nació con la idea de dar voz a mujeres del sector, ¿sigue muy masculinizado?

El tatuaje está cambiando mucho en los últimos años y cada vez somos más mujeres trabajando en este ámbito. Este proyecto nace con la intención de poner en valor su trabajo y de crear un espacio cómodo y seguro para compartir experiencias. Pero eso no significa que sea un evento exclusivo o cerrado: todo el mundo es bienvenido.

En la primera edición más de 400 personas pasaron por el evento, ¿se repetirá?

El año pasado nos sorprendió mucho la respuesta del público y nos confirmó que había interés y ganas de que existieran espacios así en la ciudad. Y este año estamos viendo de nuevo muchísimo entusiasmo. La verdad es que los talleres prácticamente se llenaron en cuanto los anunciamos. Es cierto que contar con alguien como Bea Lema, que impartirá el de arpillería, genera mucho interés, pero para nosotras es importante destacar también el trabajo de Alba (Taller Trueno), que hará el de cianotipia, y Pumita Bordados, con punch needle. Son artistas increíbles y con propuestas muy potentes. Al final, la riqueza del evento está precisamente en esa mezcla de miradas y en poder reunir a creadoras con estilos y trayectorias diferentes.

¿Por qué se ha elegido la tela como símbolo?

Elegimos la tela como soporte porque está en lo cotidiano y en lo colectivo. Ha vestido cuerpos, ha sido uniforme y pancarta, abrigo y bandera. La tela guarda memoria de trabajo y de lucha, pasa de unas manos a otras y une generaciones. En 2026 la ponemos en el centro porque también es territorio común: un material que sostiene comunidad. Para nosotras esa sensación de comunidad es, probablemente, lo más importante que nos llevamos de cada evento.