Valeria Castro actuará en A Coruña en agosto

Valeria Castro EL Ideal Gallego

La cantante canaria Valeria Castro ofrecerá un concierto este verano en A Coruña dentro del ciclo musical As Noites do Parque, que se celebra en el parque de Santa Margarita. La actuación tendrá lugar el 27 de agosto de 2026.

Con tan solo 26 años, Valeria Castro se ha consolidado como una de las voces más destacadas de la música en español. Tras el éxito de su primer trabajo discográfico, la artista de La Palma completó una gira internacional de 82 conciertos con entradas agotadas en teatros de más de diez países, confirmando su creciente proyección en el panorama musical.

En esta nueva etapa, Castro presenta “el cuerpo después de todo”, su segundo álbum de estudio publicado en 2025. El disco, producido por Carles Campi Campón, ganador de ocho Latin Grammy, supone un paso adelante en la evolución artística y personal de la cantante. Grabado entre México y España, el trabajo muestra a una artista más madura que afronta sus miedos con valentía a través de un repertorio cargado de emoción y sensibilidad.

La ‘polémica’ actuación de Valeria Castro en Operación Triunfo 2025 ya tiene explicación Más información

El álbum es un mosaico de sentimientos que conecta con lo más profundo del público, manteniendo la esencia íntima que caracteriza a la cantautora. Una propuesta que, como recuerda la célebre frase de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, defiende que “lo esencial es invisible a los ojos”.

La gira internacional de este nuevo trabajo llevará a Valeria Castro a recorrer al menos 17 países, en un despliegue que promete marcar un antes y un después en su carrera.

A lo largo de su trayectoria, la artista ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Ondas al Fenómeno Musical del Año 2025, además de tres nominaciones consecutivas a los Latin Grammy (2023, 2024 y 2025) y dos nominaciones a los Premios Goya. También ha sido distinguida en los Premios MIN como Mejor Álbum de Raíz y Artista Revelación, así como en los Premios ACAMUS en varias categorías, entre ellas Mejor Canción para Cine y Mejor Canción de Cantautora. A estos galardones se suma la Medalla de Oro de Canarias.

Las entradas para poder disfrutar del directo que Valeria Castro ofrecerá el 27 de agosto ya están a la venta en Ataquilla.com

se pondrán a la venta el próximo martes, 3 de marzo, a partir de las 11.00 horas, en las plataformas Ataquilla.com y Ticketmaster.com