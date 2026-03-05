Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Valeria Castro actuará en A Coruña en agosto

El concierto será en el parque de Santa Margarita dentro del ciclo As Noites do Parque

Belén Cebey
Belén Cebey
05/03/2026 11:25
Valeria Castro 
EL Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La cantante canaria Valeria Castro ofrecerá un concierto este verano en A Coruña dentro del ciclo musical As Noites do Parque, que se celebra en el parque de Santa Margarita. La actuación tendrá lugar el 27 de agosto de 2026.

Con tan solo 26 años, Valeria Castro se ha consolidado como una de las voces más destacadas de la música en español. Tras el éxito de su primer trabajo discográfico, la artista de La Palma completó una gira internacional de 82 conciertos con entradas agotadas en teatros de más de diez países, confirmando su creciente proyección en el panorama musical.

En esta nueva etapa, Castro presenta “el cuerpo después de todo”, su segundo álbum de estudio publicado en 2025. El disco, producido por Carles Campi Campón, ganador de ocho Latin Grammy, supone un paso adelante en la evolución artística y personal de la cantante. Grabado entre México y España, el trabajo muestra a una artista más madura que afronta sus miedos con valentía a través de un repertorio cargado de emoción y sensibilidad.

Valeria Castro

La ‘polémica’ actuación de Valeria Castro en Operación Triunfo 2025 ya tiene explicación

Más información

El álbum es un mosaico de sentimientos que conecta con lo más profundo del público, manteniendo la esencia íntima que caracteriza a la cantautora. Una propuesta que, como recuerda la célebre frase de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, defiende que “lo esencial es invisible a los ojos”.

La gira internacional de este nuevo trabajo llevará a Valeria Castro a recorrer al menos 17 países, en un despliegue que promete marcar un antes y un después en su carrera.

A lo largo de su trayectoria, la artista ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Ondas al Fenómeno Musical del Año 2025, además de tres nominaciones consecutivas a los Latin Grammy (2023, 2024 y 2025) y dos nominaciones a los Premios Goya. También ha sido distinguida en los Premios MIN como Mejor Álbum de Raíz y Artista Revelación, así como en los Premios ACAMUS en varias categorías, entre ellas Mejor Canción para Cine y Mejor Canción de Cantautora. A estos galardones se suma la Medalla de Oro de Canarias.

Las entradas para poder disfrutar del directo que Valeria Castro ofrecerá el 27 de agosto ya están a la venta en Ataquilla.com

 se pondrán a la venta el próximo martes, 3 de marzo, a partir de las 11.00 horas, en las plataformas Ataquilla.com y Ticketmaster.com

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Pachi Ramos y Epi, amigos de la infancia y ahora jefe y empleado, conversan y toman algo en una mesa del Café Doré

El aniversario de ‘Os dous de sempre’ en un café coruñés de toda la vida
Guillermo Parga
Pleno5.jpg (1)

Consenso en A Coruña para continuar con el proceso de recuperación de la Casa Cornide
Lara Fernández
El ideal gallego

Valeria Castro actuará en A Coruña en agosto
Belen Cebey
Puerto de Lorbé

Hundido un pesquero de Lorbé frente a las costas de Ferrol
EP