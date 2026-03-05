Un marco para el nuevo parque: obras en Canceliña y Páramo

El Parque del Observatorio, todavía cerrado al público, mostraba ayer su nuevo césped Germán Barreiros

Más pronto que tarde, los vecinos del Agra do Orzán disfrutarán de la nueva zona verde del barrio, el Parque del Observatorio del Agra. De momento, la hierba ya ha crecido en los parterres, de manera que es posible ver, a través de la alambrada, cómo la primavera llega anticipadamente a uno de los lugares más cubiertos de cemento y más densamente poblados de A Coruña. Mientras tanto, la alcaldesa, Inés Rey, anunció la licitación de las obras de la calle Canceliña y Páramo, que abrazan la zona verde formando una ‘C’.

Como explicó Rey, son 370.000 euros los que se destinan solo a estas mejoras. “Son actuacións que comprenden a mellora de accesibilidade no tramo norte e complementan todas as melloras que estamos a executar nesa zona. Imos pouco a pouco mellorándoa”. Solo se humanizará un tramo de la calle Páramo desde la puerta del parque hasta su intersección con la calle Canceliña. Y, como siempre que se ensanchan las aceras, es necesario sacrificar plazas de aparcamiento, aunque escaseen en un barrio como el del Agra do Orzán, con muy pocos garajes comunitarios. En este caso, solo desaparecerá el aparcamiento en uno de los lados de la calle. Esto supone la retirada de 20 plazas. A cambio, las aceras tendrán un mínimo de 1,8 metros de ancho.

CIFRAS 370.000 euros es el presupuesto para la humanización de las calles Canceliña y Páramo, que rodean la nueva zona verde del Parque del Observatorio 20 plazas de aparcamiento se retirarán en el tramo de la calle Páramo que da a uno de los accesos de la nueva zona verde, para así ensanchar las aceras 7 abedules se plantaron en el Parque del Observatorio el otoño pasado, y también se sembró el césped, que ya ha arraigado

Por supuesto, en estas nuevas aceras se instalarán tanto bancos como carpes, un árbol de copa compacta, muy usado en entornos urbanos. El caso de la calle Canceliña es muy parecido: se peatonalizará el tramo que acaba en un callejón sin salida mientras que se ensancharán las aceras del resto, siempre dando prioridad a la movilidad peatonal.

Por si fuera poco, también se continuará con el acondicionamiento de la calle Agra do Orzán. Las acciones que se llevarán a cabo siguen en la línea de las otras dos calles, que también incluyen ejecución de canalizaciones y mejoras en la accesibilidad. La inversión será de más de 260.000 euros y comprende desde la zona recientemente reformada en el cruce con las calles Meira, Bellavista y Ramón María Aller, hasta desembocar en la ronda de Nelle.

En cuanto a cuándo se abrirá al público el parque exactamente, todavía se desconoce. La plantación de simiente de césped tuvo lugar en otoño, y la hierba ha ido creciendo progresivamente, así que todavía no se puede pisar, y tendrá que ser segada antes de abrir el parque al público.

En enero, la alcaldesa afirmaba que “estamos traballando para que a súa apertura sexa o máis axiña posible, con todas as garantías. Por iso cómpre agardar unhas semanas máis ata que o céspede agrome e as tarefas nas áreas verdes estean completas”. El espacio tiene buen aspecto y el verde asoma por todas partes, pero el césped no se puede hollar hasta que se siegue y crezca de nuevo.

Los trabajos de reverdecimiento del parque comenzaron después de desbrozar la parcela cedida en concesión por Aemet (Agencia Española de Meteorología). Después se plantaron abelias y euryops y siete abedules, que se unen a los existentes, como un metrosidero.