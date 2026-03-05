Repsol calcula que la segunda fase del traslado a Langosteira estará lista en un año y medio

Germán Barreiros Germán Barreiros

Repsol solicitó el pasado mes de octubre la modificación de la concesión que posee en el Puerto Exterior de Langosteira, como parte de las actuaciones para acometer la segunda fase del traslado de sus operaciones desde el Puerto Interior. Ahora, la Autoridad Portuaria de A Coruña ha expuesto la documentación técnica de esta iniciativa, lo que permite conocer más detalles.

A Coruña inicia 2026 con el tráfico portuario al alza Más información

En concreto, uno de ellos es la fecha para que esta actuación sea una realidad. La memoria técnica elaborada por la empresa energética señala que “el plazo de ejecución de las obras” es de “24 meses”, a contar a partir de la fecha del 15 de septiembre de 2025, con lo que se establece, de forma inicial, que los trabajos deben estar acabados en septiembre de 2027. Eso sí, Repsol realiza un importante aviso sobre esta estimación: este plazo está condicionado “a la obtención de los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para su ejecución”.

Mercancías

El tráfico que se manipulará en estas nuevas instalaciones que construirá la compañía en el Puerto Exterior será de barcos para la carga y descarga de diferentes graneles líquidos.

Los productos que se manejarán serán, entre otros, gasolinas, nafta, queroseno, butano, propano, propileno grado polímero y bioetanol. La nueva terminal se ha diseñado para recibir buques de entre 3.000 y 80.000 toneladas de peso muerto, según recoge la documentación del proyecto.

La primera fase del traslado de Repsol desde el Puerto Exterior a Langosteira consistió en la construcción de un pantalán con un frente de atraque para barcos de transporte de petróleo crudo, así como la instalación de un poliducto compuesto con once líneas.

El proyecto actual aborda la segunda fase, consistente en el traslado del resto de las operaciones de carga y descarga de diferentes mercancías a la dársena exterior, entre las que se encuentran productos refinados como gasolinas o nafta.

De este modo, la empresa ya encara la mudanza definitiva a Langosteira, una actuación necesaria ante el final de su concesión en el Puerto Interior, que termina en diciembre de 2027.

Presupuesto

Repsol prevé invertir hasta 140 millones de euros para llevar a cabo esta operación, elevando la inversión total a más de 250 millones de euros, ya que hay que tener en cuenta que en 2023 se realizó la primera fase.

Este proyecto supondrá modificaciones tanto en el complejo industrial como en las instalaciones portuarias en el Puerto Exterior, según afirmó Repsol.

Las principales actuaciones en el nuevo proyecto incluyen modificaciones en la refinería, con una inversión prevista de 30 millones de euros, además de la ampliación e instalación de nuevas infraestructuras y equipamientos en el Puerto Exterior, a las que se destinarán 110 millones de euros.