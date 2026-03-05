Los dos pedazos de historia de la ciudad que une la humanización de Atocha Alta

La calle Atocha Alta, ayer German Barreiros

Cuesta imaginar una zona más emblemática que As Atochas. Zona obrera por excelencia, y símbolo de la lucha anarquista y antifranquista (que mantienen viva asociaciones como As Mapoulas Libertarias), así como centro del movimiento okupa durante mucho tiempo, este pequeño rincón de la ciudad entre el barrio de Monte Alto y la plaza de María Pita había permanecido semiolvidado. Sus calles estrechas y de trazado retorcido, muchas veces peatonales y sin aceras, han permanecido al margen de las grandes obras de urbanización hasta 2013, cuando se inauguró la plaza dedicada a la asociación cultural Cantigas da Terra, durante el mandato de Carlos Negreira.

El Ayuntamiento destina un millón de euros a humanizar Atochas y Agra do Orzán Más información

Solo un par de años antes, en una zona que antes era pura roca asomando como un hueso entre la piel de asfalto, se había inaugurado otra plaza, en este caso consagrada a uno de los concejales más populares de la historia de la ciudad, Juan Manuel Iglesias, ‘Palau’. El socialista había formado parte de los sucesivos gobiernos de Francisco Vázquez durante dos décadas y su labor, siempre a pie de calle, había sido muy apreciada.

Parches y baches

Estos dos pedazos de la historia local quedarán conectados por la obra de humanización que proyecta el Ayuntamiento: la reforma de la calle Atocha Alta, una de estas vías pequeñas retorcidas, apenas transitadas excepto por los vecinos, donde no existen aceras y los coches se estacionan en batería en un tramo para ganar espacio. El asfalto está quebrado y lleno de parches y baches, y el aspecto de abandono es generalizado, como han denunciado a menudo los vecinos.

Pero ayer la alcaldesa, Inés Rey, presentó un proyecto que comprende, no solo este tramo de Atocha Alta sino el de un tramo de la calle Tui, hasta su intersección con la calle Cuevas. Esta mejora de accesibilidad consistirá en la ampliación de las aceras en los tramos donde aceras y calzada no forman una plataforma única. En los tramos de calle donde se reduce la distancia entre fachadas, cuando las aceras anchas no son posibles (en el tramo más cercano a la plaza de Palau), serán de plataforma única.

En la primera parte, la más cercana a la plaza de Cantigas da Terra, su extremo oeste hasta la intersección con la calle Tui, habrá aparcamientos en línea a ambos lados de la vía. Actualmente, estacionan hasta 26 vehículos en este tramo, a veces en condiciones precarias, pero es probable que, con la reforma, el número de plazas quede reducida a la mitad. En todo ese espacio liberado se instalará un banco e incluso algunos árboles de la especie carpe que también marcarán este nuevo resurgir de As Atochas.