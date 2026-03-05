La Constitución, vista por tres niñas coruñesas: churros, IA y Stop Motion

El Delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, con las ganadoras del concurso German Barreiros

La Delegación del Gobierno en Galicia acogió este jueves a dos de las ganadoras del concurso 'Una Constitución para todos', organizado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para que los más jóvenes aprendan y desarrollen ideas sobre la Carta Magna.

El Delegado, Pedro Blanco, atendió a las dos ganadoras de Galicia, Irene Fernández Paulos del CPR Plurilingüe Hijas de Cristo Rey (O Carballo-Oleiros) y Salma Vilarnovo Allal del IES A Cachada (Boiro, A Coruña). Irene ganó en la categoría de vídeo, mientras que Salma lo hizo en la del relato.

En el acto, que se acabó convirtiendo en un pequeño coloquio, también estuvo Saray, también del IES A Cachada que, a pesar de no ganar, tuvo su reconocimiento por su vídeo de animación, realizado con la técnica del Stop Motion en Scratch.

La entrega de estos premios comenzó con la lectura de 'La Constitución de clase: entre churros, risas y democracia', de Salma, un texto inspirado en su propia clase en el que, a pesar de comenzar los alumnos con ideas tan locas como no mandar deberes los viernes o alargar el recreo, representa cómo funciona la Carta Magna traída a un espacio más recatado, como es un aula.

Salma asegura que, al basarse en su propia clase, tuvo que cambiar varios nombres "para que no sonara muy ofensivo para ellos" y que, por ejemplo, un compañero que tiene "una voz de gallo" no se diera cuenta de que hablaba de él.

La IA y las fotografías de sus abuelos fueron las dos claves para que Irene ganase en la categoría de vídeo. No es la primera vez que se alza vencedora de este galardón, pero la emoción y los nervios siguen presentes. Esta emoción estuvo presente en su abuela, que la acompañaba, junto con sus padres, y que, al ver cómo imágenes de su juventud cobraban vida, no pudo aguantar las lágrimas.

Irene tiene la suerte de que su madre es especialista en Inteligencia Artificial y esto, sumado con el Canva y su ingenio, hizo que el vídeo quedase en primer lugar. "Mis abuelos antes no podían hacer la mayoría de cosas que ahora podemos hacer. Por ejemplo, antes las mujeres no tenían derecho a trabajar y ahora sí, porque los hombres y las mujeres ahora tenemos los mismos derechos", asegura Irene.

Al final del acto, Pedro Blanco obsequió a las tres alumnas y les deseó mucha suerte en Madrid, ciudad a la que se desplazarán para recibir el premio oficial. Por suerte, dice Salma, este viaje no les coincide ni con exámenes ni con las entregas de trabajos. Irene, que ya fue el año pasado, confesó que "estaba muy muy nerviosa", pero al subir al escenario y recibir los premios ya se quedó más tranquila. "Fue una muy buena experiencia y la verdad estuvo muy bien", afirma.