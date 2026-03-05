La borrasca Regina llega a A Coruña y ya es la número 17 de la temporada

Fuerte oleaje en la playa del Orzán Quintana

El tiempo vuelve a torcerse en A Coruña. Tras el regreso de la lluvia este jueves, la ciudad recibirá, mañana viernes, una nueva borrasca atlántica. Se trata de la borrasca Regina, la decimoséptima con nombre propio de la temporada, que llegará acompañada de fuerte oleaje y obligará a activar la alerta naranja en el litoral coruñés.

Según la previsión de MeteoGalicia, el fenómeno traerá mar muy agitada a la costa, con olas que podrán alcanzar o superar los cinco metros de altura. La situación se produce apenas un día después de que el organismo autonómico activase avisos amarillos por lluvia, viento y oleaje, con precipitaciones que ya comenzaron a descargar sobre la ciudad durante la tarde del miércoles y toda la jornada de hoy.

Con Regina, la temporada de temporales atlánticos 2025-2026 sigue sumando nombres. De hecho, el listado oficial de borrascas bautizadas se acerca a su recta final, tras el paso de Alice, Benjamin, Claudia, Davide, Emilia, Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils, Oriana y Pedro; solo quedan cuatro nombres disponibles en la lista prevista para este año: Samuel, Therese, Vitor y Wilma.

En caso de superarse ese número, los servicios meteorológicos europeos cuentan con una segunda reserva de cinco denominaciones ya preparada, aunque esos nombres todavía no se han hecho públicos.

La cifra de borrascas de esta temporada supera a la del invierno 2023-2024, cuando también se agotó prácticamente el listado inicial. Entonces, la última en recibir nombre fue borrasca Renata, que no llegó hasta el mes de abril.

Mientras tanto, en A Coruña el panorama inmediato apunta a un viernes marcado por el mar revuelto, el viento y los cielos cubiertos. Un nuevo capítulo de un invierno atlántico que parece decidido a no bajar el telón todavía.