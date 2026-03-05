Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La borrasca Regina llega a A Coruña y ya es la número 17 de la temporada

Jorge Barallobre
Jorge Barallobre
05/03/2026 21:15
La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán
Fuerte oleaje en la playa del Orzán
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El tiempo vuelve a torcerse en A Coruña. Tras el regreso de la lluvia este jueves, la ciudad recibirá, mañana viernes, una nueva borrasca atlántica. Se trata de la borrasca Regina, la decimoséptima con nombre propio de la temporada, que llegará acompañada de fuerte oleaje y obligará a activar la alerta naranja en el litoral coruñés.

Dos personas pasean bajo la lluvia, ayer, en la zona de las Esclavas

Alerta amarilla en A Coruña por lluvia y viento

Más información

Según la previsión de MeteoGalicia, el fenómeno traerá mar muy agitada a la costa, con olas que podrán alcanzar o superar los cinco metros de altura. La situación se produce apenas un día después de que el organismo autonómico activase avisos amarillos por lluvia, viento y oleaje, con precipitaciones que ya comenzaron a descargar sobre la ciudad durante la tarde del miércoles y toda la jornada de hoy.

Con Regina, la temporada de temporales atlánticos 2025-2026 sigue sumando nombres. De hecho, el listado oficial de borrascas bautizadas se acerca a su recta final, tras el paso de Alice, Benjamin, Claudia, Davide, Emilia, Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils, Oriana y Pedro; solo quedan cuatro nombres disponibles en la lista prevista para este año: Samuel, Therese, Vitor y Wilma.

Temporal en A Coruña

La borrasca 'Pedro' pone en alerta naranja toda la costa de Galicia

Más información

En caso de superarse ese número, los servicios meteorológicos europeos cuentan con una segunda reserva de cinco denominaciones ya preparada, aunque esos nombres todavía no se han hecho públicos.

La cifra de borrascas de esta temporada supera a la del invierno 2023-2024, cuando también se agotó prácticamente el listado inicial. Entonces, la última en recibir nombre fue borrasca Renata, que no llegó hasta el mes de abril.

Mientras tanto, en A Coruña el panorama inmediato apunta a un viernes marcado por el mar revuelto, el viento y los cielos cubiertos. Un nuevo capítulo de un invierno atlántico que parece decidido a no bajar el telón todavía.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El operativo de rescate, este miércoles, durante la recuperación del cuerpo

Localizan a la sexta víctima mortal de la rotura de la Pasarela de El Bocal
EFE
O conselleiro de Sanidade atende aos medios durante un acto onte en Vigo

Sanidade e O’Mega non chegan a un acordo e a folga de médicos continúa
Agencias
Paula Uría, Ángeles Vázquez y Ana Lage, durante la rueda de prensa de ayer para presentar el informe de MeteoGalicia

El “cálido” y “atípico” invierno en la comunidad termina como el “más lluvioso” del último cuarto de siglo
EP
La cantante Britney Spears, en una imagen de archivo

La Policía libera a Britney Spears tras arrestarla por conducir ebria
EFE