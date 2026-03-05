Misa rociera en Méndez Núñez, en una imagen de 2010 Pedro Puig

Hace 25 años | Los andaluces afincados en A Coruña celebran su día con una misa rociera

Los kilómetros entre A Coruña y Andalucía quedaron anulados ayer, 4 de marzo de 2001, en la iglesia de los Salesianos, donde una misa rociera sirvió de punto de encuentro a todos los que quieren esa tierra. Las flores, los lunares y las peinetas se confundían entre los numerosos asistentes que llenaron el centro religioso. Las palabras respetuosas del sacerdote que ofició el acto estuvieron salpicadas con alegres palmadas, cantos enérgicos del coro y un baile final de sevillanas que contagió de vitalidad a todos los presentes con los ritmos del sur.

Todos descendieron los peldaños de la capilla emocionados ante ese mundo de devoción rociera evocado durante la ceremonia. Aunque a muchos se les notaba la nostalgia por el sol perdido, la mayoría de los que acudieron eran coruñeses. La famosa salva rociera, en la que los olés se superponen hasta hacer estremecer, y un sentido “¡Viva Andalucía!” pusieron fin a la celebración.

Como se dijo durante la misa, “Andalucía guarda la pena en la poesía”, y exterioriza la alegría como nadie. Ayer era un día para lo segundo, ya que se celebraba que un 28 de febrero el pueblo andaluz había decidido en referéndum pasar a ser una comunidad autónoma en la misma forma que lo podían hacer las naciones que la Constitución reconocía como históricas, es decir, Galicia, Cataluña y País Vasco.

Hace 50 años | A concurso los parkings de La Palloza y San Cristóbal

Solo se sacarán a concurso dos de los cinco aparcamientos subterráneos que se pretendían, los que se sitúan en las plazas de La Palloza y San Cristóbal. Los otros tres –los más conflictivos– quedarán a la espera de los resultados de estos dos y de las medidas que la Corporación determine para agilizar el tráfico en la ciudad, también tratadas en la Comisión de Transportes, que se reunió ayer, 4 de marzo de 1976, en el Ayuntamiento, bajo la presidencia del titular de la ponencia, Manuel Navarro García, y con la asistencia de los concejales Salazar, Vizoso y Lasheras, además de técnicos y funcionarios.

Los otros tres aparcamientos que se pretendían, y que de momento quedarán en el “cajón” de las esperas, eran los del Cantón, plaza de Maestro Mateo y plaza de María Pita. Antes del verano, habrá “carril-bus” desde La Palloza hasta Puerta Real.

Hace 100 años | Casás obtiene la promesa del ferrocarril a Zamora

Ayer, 4 de marzo de 1926, a las doce y media, se reunieron en el salón de sesiones del Ayuntamiento los representantes de todos los organismos de la vida coruñesa en todos sus aspectos. Habíalo convocado el alcalde señor Casás, quien empezó recordando sus últimas gestiones en Madrid relacionadas con diversos problemas de gran relieve para la Coruña; manifestó que había dado al ferrocarril Zamora-Orense-Santiago-Coruña toda la importancia que tiene y que había obtenido promesa de que las obras se acometerán a la vez en ambas cabezas de línea.

Mientras tanto, llegan a nosotros noticias de que pronto será presentada al Ayuntamiento de Betanzos una solicitud suscrita por las personas más prestigiosas de la culta ciudad, en la que se pide sean declarados hijos adoptivos de la misma los pintores Llorens y Seijo Rubio.