Gloria Alfonsín, investigadora en A Coruña: “Quiero saber por qué a mi padre le fallaron los fármacos para su cáncer”

La investigadora Gloria Alfonsín, en plena acción en el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña Quintana

La historia de María Gloria Alfonsín con el cáncer viene de lejos. “He pasado tres cuartas partes de mi vida vinculada a esta enfermedad”, revela la investigadora predoctoral que este jueves expondrá su proyecto en la 'Noche solidaria contra el cáncer' de la AECC. Tenía diez años cuando le diagnosticaron cáncer de colon a su padre, que finalmente falleció a consecuencia de esta enfermedad cuando ella tenía 20. “Iba a venir a mi graduación, pero no llegó”, lamenta la joven que vivió de primera mano la resistencia a los fármacos. Hoy es el tema principal de su tesis.

Gloria Alfonsín estudió Biología en la Universidad de Santiago de Compostela e hizo un máster en A Coruña, donde finalmente se quedó a desarrollar su investigación gracias a una beca de la AECC. “Yo tenía una buena media en la carrera, pero no conseguía un contrato que me permitiese vivir y trabajar de lo que me gustaba. Hasta que me dieron la beca de la AECC. Sin ella, no podría hacer lo que estoy haciendo”, asegura.

Aunque es “curiosa” de nacimiento y tenía muy claro que se quería dedicar a la investigación, el fallecimiento de su padre marcó también su trabajo. “Empecé hace cuatro años a estudiar la resistencia a los fármacos en cáncer de colon porque quiero saber por qué a mi padre le dejaron de funcionar. Yo lo veía en casa, le ponían un tratamiento y estaba bien un año, pero luego fallaba y le ponían otro y otro hasta que ya no hubo más”.

Por eso busca el motivo detrás de esta pandemia que, además del cáncer, afecta a otras muchas patologías. “Si entendemos por qué deja de funcionar y conseguimos mejorar un tratamiento para que responda durante mucho más tiempo, aumentaremos la esperanza y la calidad de vida”, augura.

Aunque el camino no es sencillo, pues en investigación para lograr un avance pueden pasar muchos meses “malos” donde no se consigue nada. Es en esos momentos cuando a Gloria Alfonsín le gusta ponerse en la piel de los pacientes, “que están librando sus propias batallas”: “Si dentro de tres meses consigo un resultado, aunque sea pequeño, han valido la pena los otros nueve que me pasé optimizando un protocolo para que no se viese nada”.

Un “batalla” que, asegura, no puede hacer sola: “Yo tengo clarísimo que no voy a curar el cáncer. Ningún investigador lo va a hacer por sí solo, pero si cada uno ponemos nuestro granito, podremos conseguir que los pacientes vivan más tiempo”, asegura. Y aunque esta investigación no llegó a tiempo para su padre, la bióloga espera llegar a los padres de otros.

Primera noche solidaria

Esta historia y las de otros investigadores se conocerán en la primera 'Noche solidaria contra el cáncer' de la AECC para poner en valor la importancia de la inversión en la ciencia como el "faro de esperanza" para muchos pacientes y familias.

"A Coruña tiene una trayectoria investigadora muy importante, tanto a nivel autonómico, nacional e internacional”, incide Dolores Estrada, tesorera de la Junta Provincial de la AECC en A Coruña, que avanza el éxito de este evento que acogerá el NH Collection Finisterre a partir de las 20.30 horas del jueves.

Concebida como una velada tipo cóctel, la noche contará con actuaciones musicales del Grupo FUA y Black Galicia. Los asistentes también podrán conocer “en vivo y en directo” las experiencias de investigadores becados con ayudas de la asociación, como María Gloria Alfonsín, que desarrolla su proyecto en el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic).

Más de cinco millones

“Iniciativas como esta son las que nos permiten transformar la solidaridad en investigación”, recuerda Estrada, que detalla que solo en A Coruña la AECC mantiene 38 proyectos activos, con una inversión superior a 5,3 millones de euros.

“Tenemos que conseguir que todas las patologías oncológicas puedan estar dotadas de investigación para que todos tengamos al alcance la misma supervivencia, independientemente de la prevalencia y del código postal que tengas”, incide Estrada, porque “el cáncer es una realidad que nos afecta a todos”.