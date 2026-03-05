Fallece a los 90 años el cirujano y exdirectivo del Dépor Ricardo Hortas

Ricardo Hortas, en 2024, entre Ramón Piña y Carlos Ballesta RC Deportivo

En la tarde de este jueves se conoció el fallecimiento, a los 90 años de edad, del cirujano Ricardo Hortas Iglesias. Nacido en Santiago, fue director del Hospital Municipal Labaca en la primera mitad de los años 80, cuando el complejo fue modernizado con una inversión de 300 millones de pesetas. Hortas era una persona muy ligada a la vida cotidiana de la ciudad herculina.

Estuvo vinculado también al Deportivo de diversos modos. Era socio de oro del club desde el pasado 2024 y ejerció como directivo del club, también en los 80, llegando a ir de gira por América con el equipo a principios de esa década. El cuerpo está siendo velado en la sala 1 del tanatorio Servisa. Este sábado 7 de marzo, se oficiará una misa a las 13.15 horas en el propio tanatorio, antes de la cremación