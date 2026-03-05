Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Fallece a los 90 años el cirujano y exdirectivo del Dépor Ricardo Hortas

Redacción
05/03/2026 23:08
Ricardo Hortas, junto a Ramón Piña y Carlos Ballesta en 2024
Ricardo Hortas, en 2024, entre Ramón Piña y Carlos Ballesta 
RC Deportivo
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

En la tarde de este jueves se conoció el fallecimiento, a los 90 años de edad, del cirujano Ricardo Hortas Iglesias. Nacido en Santiago, fue director del Hospital Municipal Labaca en la primera mitad de los años 80, cuando el complejo fue modernizado con una inversión de 300 millones de pesetas. Hortas era una persona muy ligada a la vida cotidiana de la ciudad herculina. 

Estuvo vinculado también al Deportivo de diversos modos. Era socio de oro del club desde el pasado 2024 y ejerció como directivo del club, también en los 80, llegando a ir de gira por América con el equipo a principios de esa década. El cuerpo está siendo velado en la sala 1 del tanatorio Servisa. Este  sábado 7 de marzo, se oficiará una misa a las 13.15 horas en el propio tanatorio, antes de la cremación

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

La Lotería Nacional deja un buen pellizco en A Coruña
Redacción
photocall1_21241719

La primera noche solidaria de la AECC recauda más de 22.000 euros para investigar el cáncer
Lucía Crujeiras
Ricardo Hortas, junto a Ramón Piña y Carlos Ballesta en 2024

Fallece a los 90 años el cirujano y exdirectivo del Dépor Ricardo Hortas
Redacción
Varias personas participan en la manifestación del 8-M en Lleida

La UE pretende involucrar más a los hombres en el camino hacia la igualdad
Agencias