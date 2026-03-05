El Gobierno italiano impide que La Mafia se sienta a la mesa regrese a A Coruña

La Mafia se sienta a la mesa, la cadena de comida italiana que entre 2014 y 2025 se ubicó en la calle Ferrol, no regresará a A Coruña. Al menos no lo hará bajo esa denominación, después de que el Gobierno italiano lograse salirse con la suya y de que Ll Oficina Española de Patentes y Marcas considera que la denominación de la cadena de restauración española es contraria al “orden público”, según informó el diario Expansión en la mañana de ayer.

La Mafia se sienta a la mesa fue un restaurante pionero en ofrecer ‘experiencias’ en la ciudad, aunque El Ideal Gallego adelantó su adiós en enero del pasado año. La propiedad realizó un comunicado asegurando que se encontraban buscando otra ubicación, algo que finalmente no cristalizó.