El barrio de A Coruña en el que caminar peligrosamente

La calle Juan Castro Mosquera, este jueves, preocupa a los vecinos German Barreiros

Es el barrio de A Falperra una montaña rusa de sensaciones y emociones en lo que a satisfacción con el entorno se refiere. Un caso paradigmático fue la reciente obra de mejora de la calzada en Pla y Cancela, donde los vecinos no se sintieron satisfechos del todo debido a una arboleda que calificaron de terrorífica. Ahora, después de dos décadas de espera para la remodelación del antiguo mercado de Santa Lucía y su conversión en centro de salud, esa alegría desbordada ha dado paso a un sentimiento cabreo que tiene que ver con el día a día y el firme que con el que tienen que lidiar los residentes. No culpan solamente al Ayuntamiento, sino que se muestran autocríticos, en gran medida, con la falta de civismo de algunos ciudadanos en el cuidado de sus mascotas.

Son varios los casos sobre los que pone el foco la asociación vecinal, con especial acento en las calles Sinforiano López y Juan Castro Mosquera. En primer lugar, desvinculan el estado de la calzada y los sustos que se han llevado algunos viandantes de las obras en el mercado, por una cuestión de distancia física. “La situación de las calles es insostenible, estamos hablando de un barrio cn una ubicación privilegiada, pero con un deterioro evidente”, subraya el presidente, Jaime Suárez. “Están llenas de baches, parches mal ejecutados y desniveles que suponen un riesgo real para vecinos y visitantes. Además, hay puntos peligrosos en los que cualquier persona mayor puede tropezar y sufrir una caída grave”, añade.

El problema se agrava, según entienden, por el “verdín acumulado en las aceras y escaleras”, lo que relacionan con una “imagen de abandono que provoca resbalones y caídas. Sin embargo, también existe lugar para la autocrítica. “A todo esto se le suma la falta de civismo de algunos propietarios de animales, porque nos aceptable que las calles estén llenas de heces sin recoger”, denuncian.

La conclusión a la que llegan Jaime Suárez y la asociación vecinal de A Falperra es que existe una “responsabilidad compartida de la administración, que debe garantizar el mantenimiento y la limpieza, y de los vecinos, que deben actuar con responsablidad”. En un alegato final, sentencian: “A Falperra merece atención, inversión y un plan de mantenimiento real, no soluciones temporales ni parches".