El Arquivo do Reino descubre un fotógrafo desconocido de A Coruña de inicios del XX: Antonio Pérez

Jugadores del equipo A y B del Deportivo Auténtico en el parque de Riazor Antonio Pérez / Arquivo do Reino de Galicia

A pesar de lo mucho que se ha contado ya sobre la historia de A Coruña, siempre quedan incógnitas. La última es la de un misterioso fotógrafo que retrató la vida y personas de la ciudad del primer tercio del siglo XX, pero del que apenas hay información.

El Arquivo do Reino de Galicia ha subido recientemente a Galiciana (el archivo digital gallego gestionado por la Xunta) casi 200 imágenes tomadas por un tal Antonio Pérez. Se adquirieron en 2002 a la Casa Encuadernaciones Ex-Libris, junto a otro conjunto de fotos estereoscópicas y autocromos, pero en la institución no han conseguido de momento obtener datos biográficos del fotógrafo que en algunas creaciones firmaba ‘Pérez Afdo’.

En esta recopilación de imágenes, la mayoría datadas entre los años 10 y 20 del siglo pasado, Pérez retrata parte de la vida de la urbe coruñesa y alrededores (Pontedeume y Cambre).

Son curiosas muchas de esas fotografías por múltiples motivos. En el aspecto social, este misterioso fotógrafo retrató celebraciones como una romería en la ermita de San Roque de Afuera, una procesión del Sagrado Corazón, un evento del coro Toxos e Froles en el Circo de Artesanos, una recogida de algas en la playa, las carrozas carnavalescas por el Cantón Grande o una manifestación por La Marina, una de las pocas retratadas en la época.

Romería en la ermita de San Roque de Afuera Antonio Pérez / Arquivo do Reino de Galicia

Las imágenes de Pérez también dejan ver cómo era la Coruña de la época, ya que tomó fotografías de lugares como La Terraza antes de su traslado a Sada. También dejaba constancia de la vida comercial, con imágenes de establecimientos como la ‘Lavandería coruñesa’.

Pero quizá es el aspecto social lo que más llama la atención de las fotografías de Antonio Pérez. Sus retratos son magníficos: parecen tomados en exteriores pero con el mimo propio de un estudio. Además, todas las imágenes de este tipo parecen estar cargadas de un fuerte simbolismo por los lugares donde se fotografía a cada una de estas personas. En esta categoría se cuelan también un puñado de autorretratos del fotógrafo, gracias a los cuales podemos, al menos, conocer su aspecto físico.

O fotógrafo Antonio Pérez coas súas ferramentas de traballo Antonio Pérez / Arquivo do Reino de Galicia

Las fotografías del público en las corridas de toros y en partidos de fútbol, en el campo de Monelos o en el parque de Riazor, también se prodigan. Seguramente Pérez, como hacían Ferrer o Blanco, ejerciese como el ‘Facebook’ de la época y vendiese posteriormente estas imágenes como postales, para que las compraran los fotografiados o sus familiares.

Hay también fotos de equipos de fútbol. Dos son muy curiosas. Lois Novo y Rubén Ventureira, autores de la propuesta expositiva del museo del Deportivo, han podido datarlas gracias a que el Arquivo do Reino las ha dado a conocer en Galiciana. Se trata de sendas imágenes en las que los jugadores del Deportivo Auténtico A y B posan mezclados antes de un partido que los enfrentó el 24 de octubre de 1915. Los futbolistas se situaron ese día frente a la cámara de Antonio Pérez, pero también ante la de Ferrer (la imagen tomada por esta casa fotográfica es la que se puede ver en el recién estrenado museo). Aparecen grandes figuras de la época como Otero y otros como Angelito, Charry o Borrazás. El Deportivo Auténtico fue una escisión que sufrió en los años 10 el Real Club Deportivo: a los cuatro años hubo reunificación.

Hay dos curiosidades de este partido: una es que el equipo B ganó al A, y otra es que, en el descanso, el A recibió la copa de la Asociación de la Prensa, que había ganado días atrás al Coruña y que luce en el mentado museo. Al partido acudió numeroso público de Ferrol, que llegó a la ciudad en el barco ‘Marqués de Amboage’, buque que hacía la ruta que unía ambas urbes y que Pérez también fotografió, como se ve en la colección adquirida por el Arquivo do Reino de Galicia.