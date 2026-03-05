Diana Fajardo | “É moi satisfactorio usar o meu traballo para contar as historias doutras mulleres”
A fotógrafa documental presenta hoxe (ás 18.00 horas) ‘Virando o rosa’, unha mostra de 23 imaxes que ilustra procesos reais de trece persoas que sufriron cancro de mama
Diana Fajardo (A Coruña, 1980), inaugura hoxe (ás 18.00 horas) na sala municipal de exposicións Salvador de Madariaga o seu novo proxecto, ‘Virando o rosa’, unha mostra composta por 23 imaxes –algunhas un pouco duras– que afonda nos procesos persoais de trece mulleres que sufriron ao longo da súa vida cancro de mama. As historias destas mulleres serviron á fotógrafa para plasmar ao completo a realidad dunha patoloxía que aínda queda moito por reivindicar.
Como está composta a mostra?
A exposición está composta por 23 fotografías, algunhas un pocuo duras, porque non estamos acostumados quizáis a ver este tipo de imaxes. Non todas son de espido, a historia cóntase de diferentes maneiras. É un resumo de trece historias. Cando xorde este proxecto, non chegaba só con fotografías, tamén había que contar as historias. Hai moito máis que contar, por iso quixemos darlle máis voz ás mulleres participantes. Ademais, das fotos e do libro, tamén hai relatos presenciais. En Compostela participaron cinco mulleres, aquí na Coruña vai falar Conchi Gómez, unha das mulleres protagonistas.
Cando nace a exposición?
Xorde dunha muller embarazada que xa pasara polo cancro hai dez anos e á que eu lle sacaba fotos cando estaba en cinta. Un día falando cóntame que, polo tipo de intervención que lle fixeron cando tivera cancro de mama, ía a ter dificultades para amamantar. E así foi. Como ela tiña moito peito, para poñerlle un implante estético, reducíronlle a mama sana. Iso provocou que, ademais da cicatriz na mama sana, cortáronse os condutos e perxudicou moito á hora de dar o peito. Cando ela contou a historia puxémosnos a chorar e sabíamos que con esa historia había que facer algo. Cando naceu o bebé, comento esta historia con Dolores Vázquez e a partir de aí comezamos a traballar xuntas. Fixemos un chamamento por redes e asociacións e apuntáronse moitas mulleres. Finalmente entrevistamos a máis de 30 na provincia da Coruña.
Que supón para vostede coma fotógrafa e coma muller?
É moi satisfactorio poder usar o meu traballo para contar as historias doutras mulleres. Sobre todo, nun tema no que, aínda que non pasei polo cancro, moita xente da miña contorna sí. Estou preto como para vincularme pero cunha certa distancia para poder facelo sen derrubarme. O cancro de mama afecta na súa mayoría as mulleres. Está esa visión do pano rosa, que es unha heroína, unha valiente..., non é iso. Estás enferma, tes un cancro e áinda por riba tes que poñer boa cara. Por iso buscamos reivindicar tamén esa imaxe que se ten do cancro de mama.
Axudou esa labor docente na escola de fotografía.
Toda esa bagaxe foi moi importante. Non somos conscientes do que supón levar un traballo así. Hai moito detrás, moita carga emocional e moito bloqueo. Teño alumnos que levan conmigo catro ou cinco anos e foron un apoio durante todo este tempo.
Que ten que ter un bo fotógrafo?
Autocrítica e moito ollo e escoita. E horas, moitas horas de cámara. Facer fotografías non é solo o que ves detrás da cámara, tamén o que les ou o que escoitas. Para min no é o mesmo facer este tipo de proxectos que me moven, que facer outros. Cando estás conectada salen boas fotos, cando non, é moito máis complicado.
Cales son os próximos retos?
Levo traballando tres anos nun proxecto sobre as desfeitas que lle facemos ao noso corpo, ao noso patrimonio e a nosa historia. Galicia é marabillosa pero se estivera mellor mirada, había de ser tremenda. Sobre todo iso, mostrar un pouco todas esas feridas ao patrimonio galego.