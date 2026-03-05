A Coruña inicia 2026 con el tráfico portuario al alza

Un buque, atracado en el Puerto Exterior de Langosteira Germán Barreiros

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha comenzado el ejercicio 2026 con cifras positivas que consolidan su tendencia de crecimiento. Según los últimos datos de tráfico portuario hechos públicos por Puertos del Estado, la dársena herculina movió un total de 848.207 toneladas durante el mes de enero, lo que supone un incremento del 8,6% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registró un volumen de 781.179 toneladas.

Este balance sitúa a A Coruña como el décimo puerto que más creció en toda la red nacional (compuesta por 28 autoridades portuarias), en un ranking liderado por Sevilla, que encabezó las subidas con un 33,9%. El top 10 nacional lo completan Melilla, Vilagarcía, Tarragona, Barcelona, Motril, Pasaia, Ferrol y Málaga.

Crecimiento

El motor de este ascenso se encuentra principalmente en la mercancía pesada. Los graneles sólidos experimentaron un notable repunte del 13,4%, mientras que los graneles líquidos mantuvieron una tendencia positiva con un incremento del 2%.

En contraste con la actividad de carga, el número de buques mercantes que atracaron en los muelles durante el mes de enero descendió un 17,3%, pasando de los 81 del año pasado a 67 en este primer mes, lo que sugiere una mayor capacidad de carga por barco o una optimización de las operativas, según revelan los datos registrados por Puertos del Estado. En el sector turístico, el Puerto de A Coruña duplicó el número de escalas, pasando de dos a cuatro en enero.

A nivel autonómico, el comportamiento de los puertos gallegos ha sido dispar. A Coruña sumó 848.207 toneladas y logró un incremento del 8,6%. Ferrol contabilizó 497.713 toneladas (una subida del 22,1%), Vigo movió 310.589 toneladas (con un descenso del 5,7%) y Vilagarcía registró 101.620 toneladas (una subida del 11,4%), según recogen los datos publicados por Puertos del Estado.