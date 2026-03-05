Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Coruña inicia 2026 con el tráfico portuario al alza

Es la décima dársena que más creció de las 28 que hay repartidas por toda la costa española

Iván Aguiar
Iván Aguiar
05/03/2026 03:30
Un buque, atracado en el Puerto Exterior de Langosteira
Un buque, atracado en el Puerto Exterior de Langosteira
Germán Barreiros
La Autoridad Portuaria de A Coruña ha comenzado el ejercicio 2026 con cifras positivas que consolidan su tendencia de crecimiento. Según los últimos datos de tráfico portuario hechos públicos por Puertos del Estado, la dársena herculina movió un total de 848.207 toneladas durante el mes de enero, lo que supone un incremento del 8,6% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registró un volumen de 781.179 toneladas.

Visita de los alumnos de veterinaria a Agafac

Alumnos de Veterinaria de la USC visitan Agafac para conocer el control de la seguridad en piensos

Este balance sitúa a A Coruña como el décimo puerto que más creció en toda la red nacional (compuesta por 28 autoridades portuarias), en un ranking liderado por Sevilla, que encabezó las subidas con un 33,9%. El top 10 nacional lo completan Melilla, Vilagarcía, Tarragona, Barcelona, Motril, Pasaia, Ferrol y Málaga.

Crecimiento

El motor de este ascenso se encuentra principalmente en la mercancía pesada. Los graneles sólidos experimentaron un notable repunte del 13,4%, mientras que los graneles líquidos mantuvieron una tendencia positiva con un incremento del 2%.

En contraste con la actividad de carga, el número de buques mercantes que atracaron en los muelles durante el mes de enero descendió un 17,3%, pasando de los 81 del año pasado a 67 en este primer mes, lo que sugiere una mayor capacidad de carga por barco o una optimización de las operativas, según revelan los datos registrados por Puertos del Estado. En el sector turístico, el Puerto de A Coruña duplicó el número de escalas, pasando de dos a cuatro en enero.

A nivel autonómico, el comportamiento de los puertos gallegos ha sido dispar. A Coruña sumó 848.207 toneladas y logró un incremento del 8,6%. Ferrol contabilizó 497.713 toneladas (una subida del 22,1%), Vigo movió 310.589 toneladas (con un descenso del 5,7%) y Vilagarcía registró 101.620 toneladas (una subida del 11,4%), según recogen los datos publicados por Puertos del Estado.

