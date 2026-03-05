Mi cuenta

A Coruña

Consenso en A Coruña para continuar con el proceso de recuperación de la Casa Cornide

La oposición critica el retraso del procedimiento

Lara Fernández
Lara Fernández
05/03/2026 12:01
Pleno en A Coruña
Pleno en A Coruña
El pleno de A Coruña aprobó este jueves, por unanimidad, seguir con el procedimiento para devolver la Casa Cornide al patrimonio público. O lo que es lo mismo, revertir la venta a Carmen Polo en 1962. El orden del día recogía dos asuntos entorno a este tema: personarse en el recurso judicial impulsado por la familia Franco, y la declaración de no caducidad del proceso de revisión para anular la teórica subasta que se hizo en 1962 por la que Pedro Barrié de la Maza se hizo con la casa y se le vendió a Carmen Polo por un precio simbólico.

Estas dos cuestiones fueron aprobadas por unanimidad de la corporación municipal. El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, expuso las irregularidades cometidas durante la transmisión de la propiedad, que "ten unha simboloxía moi importante". El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, criticó el retraso del proceso. "Este procedimiento caducó porque, que caduquen los temas, es algo normal para este Gobierno local". Consideró, a su vez, que el Ayuntamiento tiene "escaso interés" en "estos temas", contando con el "apoyo de Jorquera". 

El portavoz del BNG, también mostró su preocupación por la "laxitude e lentitude exasperante con que está tomando o asunto o Goberno municipal".

