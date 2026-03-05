AENA contemplará ampliar la terminal de Alvedro antes de 2031

Pleno en A Coruña Javier Alborés

AENA contemplará ampliar la terminal de Alvedro en el DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria) 2027-2031. Así lo anunció este jueves el portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, en el pleno que se celebra en el Palacio Municipal de María Pita. "Las exigencias de la alcaldesa conseguirán que se amplíe la terminal. Una parte de los cincuenta millones que invertirá AENA irán dirigidos a ampliar la terminal", señaló, tras anunciar, en respuesta al PP en su moción sobre inversiones del Gobierno central en A Coruña, que AENA "contempla" la actuación.

"Se duplicará, además, el área de embarque, que tiene 1.200 metros cuadrados de superficie y debería tener 2.000", añadió. Esta noticia llega después de que el lunes la regidora, Inés Rey, demandase la ampliación de la terminal del aeropuerto. “Cada vez es más necesario, ya que cada vez tenemos más pasajeros”, comentó el pasado lunes.

La terminal de Alvedro se inauguró en el año 1995 con una capacidad teórica de 650.000 viajeros. Además, los aviones que llegaban por aquel entonces eran de cincuenta o sesenta plazas. A día de hoy, el aeródromo recibe aeronaves de una media de 180 pasajeros, contando con algunas de 210. Es decir, más del doble de personas a acoger en una terminal que, en palabras de la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, se ha quedado “obsoleta”.