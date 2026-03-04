Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Una huelga con bajo seguimiento y alto impacto: más de 1.000 citas médicas afectadas en solo un día en A Coruña

El paro indefinido convocado por O'Mega mantiene en jaque a los centros de salud a la espera de la negociación

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
04/03/2026 17:45
Varios sanitarios se concentran ante el centro de salud de O Ventorrillo
Varios sanitarios se concentran ante el centro de salud de O Ventorrillo
Carlota Blanco
La huelga indefinida en Atención Primaria sigue teniendo un alto impacto en la actividad asistencial del área sanitaria de A Coruña, donde en solo un día afectó a más de 1.000 consultas que no se pudieron realizar con motivo del paro convocado por el sindicato O’Mega.

En total, esta semana van casi 2.000 las citas de los centros de salud canceladas en A Coruña por falta de personal para atenderlas, con un mayor impacto en la jornada el martes, con 1.010, frente a las 755 del lunes.

La huelga continuó este miércoles, con una ligera bajada del seguimiento de los facultativos de Atención Primaria del área sanitaria. Según la Consellería de Sanidade, solo un 4,42% de los profesionales sanitarios han secundado el paro, una de las tasas más bajas de la comunidad. La más alta se registró en el área de Vigo, donde participaron más del 10%.

Varios sanitarios se concentran este martes en el centro de salud de Adormideras

Las citas médicas canceladas en A Coruña por la huelga ya superan las 15.000 en tres meses

Más información

Aunque haya una baja incidencia en el seguimiento, el impacto asistencial es realmente importante, porque tras cada consulta no atendida “hay gente y procesos que hay que tener en cuenta”, incidió este miércoles el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que explicó que su departamento tiene activas “dos mesas, una de recursos humanos y otra desde el punto de vista de cómo manejar estas agendas tan sobrecargadas”.

A la espera de conocer el impacto en la tercera jornada de paro de la semana, hay prevista una reunión este jueves entre la Consellería de Sanidade y O’Mega para tratar de llegar a un acuerdo. Caamaño avanzó que no estará presente en el encuentro porque “hay gente en la Consellería que se dedica a eso” y que está “más capacitada” para sentarse a negociar. En todo caso, advirtió de que “para llegar a un acuerdo hace falta que las dos partes quieran hacerlo”.

Por su parte, O’Mega reconoció esta semana en A Coruña que “la huelga no es del gusto de nadie, pero es la única solución que dejan”. 

Concentración médica este lunes a las puertas del hospital madrileño Gregorio Marañón

Comienza la huelga de médicos de una semana al mes por un Estatuto que regule su profesión

Más información
