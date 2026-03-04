Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Shinova presenta 'La tormenta perfecta' en A Coruña

Redacción
04/03/2026 13:32
La tormenta perfecta está a punto de descargar sobre la ciudad. Y no, no se trata de un fenómeno atmosférico, sino del nuevo y ambicioso espectáculo de Shinova, que hará parada el próximo 14 de noviembre en el Palacio de la Ópera de A Coruña.

La banda presentará en directo su nuevo EP, La Tormenta Perfecta, dentro de una gira muy especial que verá la luz en 2026 y que promete llevar su universo sonoro a una dimensión inédita. El grupo ha diseñado un formato expandido que incluirá sección de cuerdas en vivo, además de un cuidado diseño sonoro y visual creado específicamente para esta nueva etapa artística.

El espectáculo busca transformar cada canción en una experiencia envolvente, reforzando la profundidad de sus letras y la potencia de su directo con nuevos matices instrumentales. La incorporación de cuerdas aportará una atmósfera más cinematográfica y épica, elevando el repertorio habitual del grupo hacia territorios más ambiciosos y sensoriales.

El concierto en A Coruña será una de las citas destacadas de esta gira, que aspira a consolidar el momento creativo de la banda y a ofrecer al público una experiencia única e irrepetible.

Las entradas saldrán a la venta el próximo 6 de marzo a las 10:00 horas a través de https://artmusicagency.es/y ataquilla.com.

