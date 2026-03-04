Películas 'de Goya' y una nueva propuesta indie: así será la cuarta edición del festival Imaxinaria de A Coruña

Alberto Vázquez, Marité Cores, Matilde Rodríguez y Manuel Mora, esta mañana, en la presentación de Imaxinaria Carlota Blanco

Una amplia presencia de cineastas internacional, películas 'de Goya' -y Oscar- y propuestas indie protagonizarán una nueva edición del festival de animación Imaxinaria de A Coruña, uno de los eventos referentes en el cine local y nacional. Esta cuarta edición, que se celebrará en la sede de Afundación durante los días 11 y 15 de marzo, amplía su proyección a toda Galicia, aunque mantiene su filosofía y seguirá "enfocado para a cidadanía de aquí".

Así lo explicó en la mañana de este miércoles Alberto Vázquez, el cineasta coruñés recién galardonado con el Goya por su largometraje de animación 'Decorado' y codirector de Imaxinaria, en la presentación de la programación de esta edición. Una programación que también fue presentada por Matilde Rodríguez, codirectora del festival; la coordinadora de Cultura en Afundación, Marité Cores, y el director del Banco de Alimentos Provincia de A Coruña, Manuel Mora.

Durante los cinco días de evento, el público del festival -entre ellos más de 500 estudiantes- podrá asistir a los estrenos en Galicia de tres obras nominadas a galardones nacionales e internacionales. Se tratan de los largometrajes 'Decorado', de Alberto Vázquez, (mejor película de animación en los Goya) y de 'Arco', de Ugo Bienvenu (nominada a los Oscar como mejor película de animación), y del corto 'La jeune fille qui pleurait', de Chris Lavis y Maciek Szczerbowski (nominada a los Oscar como mejor corto de animación).

Un festival que, además, cuenta con una Sección Oficial donde compiten un total de 38 cortometrajes (doce estrenos en España, trece estrenos en Galicia y un estreno europeo), procedentes de 18 países diferentes, además de un programa paralelo compuesto por diferentes secciones temáticas, charlas, largometrajes, retrospectivas, etc. En total, se repartirán 5.000 euros en premios.

Como ya viene siendo costumbre en las anteriores ediciones de Imaxinaria, este mes de marzo un nuevo cineasta apadrinará el evento. En este caso, será Sylvain Chomet, uno de los grandes realizadores de las últimas décadas y una de las figuras más influyentes en las películas de animación. Con su estilo distintivo, su visión clásica y sus temáticas contemporáneas, acumula cuatro nominaciones a los premios Oscar, un Bafta y un Cesar, o un gran premio del Festival de Annecy, entre otras distinciones.

Chomet impartirá una charla sobre animación y el festival le dedicará una retrospectiva a su obra con dos proyecciones destacadas. La primera será el jueves 12, con 'Bievenidos a Belleville'. Ya el sábado 14, el público podrá asistir a la proyección de 'Una vida magnífica', anunciada como estreno en Galicia. En la jornada de clausura, el director francés recibirá el galardón como padrino del festival y se proyectará, además, su corto 'La vieja y las palomas'.

La programación

El jueves 12, a las 16.30 horas, se proyectarán más obras de la Sección Oficial y, después, se celebrará una charla conjunta de Réka Bucsi y Nicole Stafford (18.15 horas), además de la retrospectiva del director Sylvain Chomet (20.30). El viernes 13 habrá nuevas sesiones (a las 17.00 y 21.30 horas) de proyección de las obras en competición y otra charla, a las 18.30 horas, sobre la escena indie con Rafillo, Alex Rey, Rapapawn y Giovanna Lopalco con proyección de sus obras.

El sábado 14, por la mañana (12.00), habrá una proyección especial de ‘Kirikou et la sorcière’, de Michel Ocelot, con música en directo de Rosin de Palo. Por la tarde, además de más proyecciones de la Sección Oficial (16.00 y 21.45 horas), habrá otra retrospectiva de Sylvain Chomet (19.30 horas), que también ofrecerá una masterclass a las 17.30 horas. Además, habrá espacio para un taller infantil a las 17.45 horas.

Finalmente, el domingo 15, la última jornada de la cuarta edición de Imaxinaria, comenzará con la proyección, a las 16.30, de la cinta ‘Arco’, de Ugo Bienvenu, nominada a la próxima edición de los premios Oscar. A las 19.00 horas se celebrará la gala de clausura del evento, en el que se entregarán los premios de la Sección Oficial de 2026 y se proyectarán sus cortos ganadores. Las entradas para los diferentes eventos de Imaxinaria ya se pueden reservar en Ataquilla.com. Los beneficios del festival, que es benéfico, se destinarán íntegramente al Banco de Alimentos Provincia de A Coruña.