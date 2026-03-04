Pedro Blanco defiende en A Coruña el feminismo como "fuerza transformadora de la sociedad"

Acto institucional organizado por la Delegación del Gobierno con motivo del Día de la Mujer Javier Alborés

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha defendido el feminismo como "fuerza transformadora de la sociedad que permite que sea más justa, más libre y más democrática".

Lo ha dicho este miércoles en A Coruña, en el acto institucional organizado por la Delegación del Gobierno con motivo del Día de la Mujer, en el que estuvo acompañado en el evento por la subdelegada del Gobierno en Lugo, Olimpia López; por el subdelegado en A Coruña, Julio Abalde; y por el subdelegado en Pontevedra, Abel Losada.

Blanco ha reivindicado los "saltos en igualdad" que ha dado España con el Gobierno de Pedro Sánchez, con la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, remarcando que "en estos nueve años hemos dado saltos y no pasos, y cada derecho que han conseguido las mujeres nos ha hecho mejores, a hombres y a mujeres: al conjunto de la sociedad".

El delegado ha defendido el feminismo como "fuerza transformadora de la sociedad que permite que sea más justa, más libre y más democrática", lo que es, ha añadido, "una realidad incontestable ante la que surgen discursos reaccionarios que no podemos obviar y que sí debemos combatir y silenciar".

El acto, que congregó a personal de la Administración, de las Fuerzas de Seguridad y a representantes de asociaciones feministas y vecinales, continuó con un diálogo en torno al feminismo y a las mujeres referentes.

En él participaron la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; la valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño; la presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo, Sandra Piñeiro; y la decana del Colegio Oficial de Periodistas de Galicia, Belén Regueira.

Las cuatro reflexionaron sobre la responsabilidad que asumen las mujeres en puestos de liderazgo, el acoso y los ataques que reciben promovidos por el ecosistema machista, y los pasos que deben impulsar los poderes públicos para erradicar estos discursos y proteger a mujeres y niñas ante estas nuevas realidades.

También se asumió el lema escogido por el Ministerio de Igualdad para conmemorar esta efeméride: 'Mujeres de alto valor: no dejaremos que el pasado avance', que denuncia los discursos reaccionarios en redes sociales y otros medios que perpetúan los roles de género y ponen en riesgo derechos conquistados en las últimas décadas por la lucha feminista