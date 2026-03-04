Marineda City amplía su zona exterior con una gran tienda especializada en productos para animales

Tienda de animales Guaw en Marineda City Cedida

La cadena de bienestar animal Guaw ha estrenado su nuevo modelo de tienda en Marineda City. Se trata de un establecimiento de más de más de 1.000 m2 , situado en la plaza exterior, que viene a sumarse al que la marca abrió en octubre el interior del centro comercial; ambos son los primeros que la cadena inaugura en Galicia dentro de su plan de expansión y han generado más de 20 empleos. Para celebrar esta gran apertura, Guaw ha organizado un “evento animal” que tendrá lugar el viernes 6 y el sábado 7 de marzo desde las 10 de la mañana.

Así, los primeros 100 clientes, ambos días, se llevarán un comedero gratis que podrán personalizar con el nombre de su animal. Además, Guaw ofrecerá durante estas dos jornadas una gran promoción en sus dos tiendas: 50% de descuento en la segunda unidad en todo el surtido.

Los animales que se acerquen a la tienda de la plaza exterior podrán disfrutar de una cata de alimento húmedo gratuita, chuches de regalo durante todo el día, podrán hacerse fotos con sus dueños en un photocall y más sorpresas. Asimismo, la “Animal Party” de Guaw también tendrá una vertiente solidaria con dos recogidas, una que tendrá lugar el viernes y que está destinada a la protectora La Perla Family y otra el sábado para SOS Pelines.

La nueva tienda de Guaw en la plaza exterior de Marineda City un espacio único y experiencial en el que encontrar una amplia gama de productos seleccionados por expertos en el cuidado animal, especialmente dedicada a perros, gatos, pequeños animales y peces, que cuenta con el mejor asesoramiento. Además, dispone de zonas temáticas, como una taberna japonesa con alimento húmedo de gato; un arena lab, en el que poder probar diferentes tipos de arena para gatos; una snack station, para compra de producto a granel de snacks; un conscious corner, con merchandising cuyos beneficios se destinan a protectoras locales, etc.

Con la apertura de su nueva tienda en Marineda City, la cadena especializada alcanza las 45 tiendas y prevé cerrar el ejercicio con 50 establecimientos en España y una cifra de facturación cercana a los 45 millones. Además de su red de tiendas físicas, Guaw opera en los mercados de España, Portugal, Francia, Bélgica e Italia a través de su tienda online (Guaw.com).