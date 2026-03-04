Marcos Gendre y Adriana Díaz: “Lana del Rey ofrece un refugio, como Nirvana en su momento”

Adriana Díaz y Marcos Gendre Quintana

Un título que no deja lugar a dudas sobre una artista bautizada como la heredera de la gran canción americana: ‘Lana del Rey. Mitología de un icono pop’. El nuevo libro de Marcos Gendre y Adriana Díaz –que el primero presentará este jueves en la FNAC de A Coruña a las 18.00 horas– esboza una profunda radiografía en la que se recorre la evolución de una estrella que, en un mundo en el que la música va ligada a las redes sociales, explora la búsqueda de la verdad artística a través de la vulnerabilidad.

En el libro cuentan que, tras verla en un festival de Oporto en 2024, nació la idea de la obra.

Adriana Díaz: Ante lo que vimos, teníamos que caer rendidos. Marcos, que todavía no le había dado mucha oportunidad a Lana hasta el momento, me dijo antes del concierto: ‘Vemos un par de canciones y nos vamos’. En el segundo tema, lo miré y dije: ‘A esto nos quedamos, ¿no?'.

Marcos Gendre: Efectivamente, la segunda canción, que era ‘Doin’ Time’, me fascinó. Fue ver a alguien que, dentro de ese ‘megamix’ en el que convive con otras estrellas que muestran un intimismo superficial, mostraba todas sus cicatrices en directo. Después de ese concierto ya volvimos en coche escuchando todos sus discos y me sugerían conexiones con muchos otros artistas, como Nancy Sinatra o incluso Courtney Love.

Es una artista que comenzó siendo más comercial y decidió desligarse completamente de eso para hacer lo que le gusta. ¿Cómo llegó a convertirse en un icono?

A.D.: Ya se le veía desde el principio. Hay canciones como ‘Video Games’ que no se alejan tanto de lo que hace ahora. Pero ha sabido utilizar esa popularidad que tiene y ese poder ‘mainstream’ para hacer lo que le ha apetecido.

M.G.: Es menos comercial, pero está siempre dentro de lo sublime. Tiene canciones que se te quedan grabadas. Hablamos de alguien que estaba introduciendo desde el principio muy bien lo experimental dentro de un discurso muy clásico y muy atemporal.

Hablan de que es una artista de extremos. O la amas, o la odias.

M.G.: Son los artistas que me interesan. Si generan eso es porque están al extremo de algo. Pasa lo mismo con The Smiths, por ejemplo.

La comparación con Nirvana en el libro llama la atención. Lana del Rey, conocida por muchos como la ‘chica triste’, llegó a decir que se sentía identificada desde pequeña con la tristeza de Kurt Cobain.

M.G.: Unos representaban la tristeza y otra la melancolía, lo bucólico. Pero ofrece un refugio para una generación, como Nirvana en su momento. A primera vista no se nota, pero tiene relación con muchos artistas. Coge referencias y las lleva a su terreno, por lo que va más allá de una influencia, ya que capta muy bien todo lo que necesita para armar su propio discurso. Tiene canciones que podrían ser de Bruce Springsteen o de Stevie Nicks.

Dentro de esos extremos que genera, ¿qué le dirían a la gente que no conoce a la artista o que la rechaza?

M.G.: Supone descubrir un universo que va más allá de lo musical. Conectas con un tipo de cine, una estética de los años 40, lo imprevisible. Lana hace canciones que van a sonar de aquí a dentro de 30 años porque no está marcada por los algoritmos de Spotify. El libro no es una biografía, queríamos responder a la pregunta de por qué te podría gustar Lana del Rey, pero hay que librarse de prejuicios.