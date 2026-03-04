Mi cuenta

A Coruña

Los vuelos más baratos para viajar desde A Coruña en marzo

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
04/03/2026 13:48
Mientras que la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, demanda a AENA que ejecute una ampliación del aeropuerto de Alvedro, la terminal sigue operando con total normalidad y ofreciendo vuelos a distintos destinos, tanto nacionales como internacionales, que siempre tienen una alta demanda.

Terminal de Alvedro

Inés Rey demanda la ampliación de la terminal de Alvedro: “Cada vez es más necesaria”

Más información

Para este mes de marzo hay cinco destinos muy llamativos por menos de 200 euros y abarcan desde la capital española hasta Italia.

A Coruña - Madrid

El trayecto Coruña - Madrid es de los más habituales del aeropuerto de Alvedro, por lo que los vuelos son frecuentes y no suelen exceder los 100 euros. 

Para este mes de marzo, Iberia ofrece este viaje por 48 euros, siendo el vuelo de ida el jueves 26 de marzo, a las 21.40 horas, y el de vuelta el sábado 4 de abril a las 7.15 horas. Ambos vuelos duran 1 hora y 25 minutos.

A Coruña - Barcelona

El segundo destino nacional es Barcelona, a la que se podrá viajar por 67 euros. La salida es el 12 de marzo a las 23.00 horas, llegando, tras 1 hora y 45 minutos, a las 00.45 horas. 

La vuelta está prevista para el miércoles 18 a las 6.40 horas, llegando a Alvedro a las 8.30 horas de la mañana. El vuelo está operado por Vueling.

A Coruña - Ginebra

El destino internacional más barato es Ginebra, en Suiza. Una semana en esta ciudad sale por 106 euros, ida y vuelta. La salida es en breves: el 5 de marzo a las 14.05 horas. 

El regreso será el 12 de marzo a las 11.10 horas. El vuelo tiene una duración de 2 horas y 5 minutos, en cuanto a la ida, y de 2 horas y 25 minutos a la vuelta, operadas ambas por Easyjet.

A Coruña -Londres

El destino británico es otro de los míticos en Alvedro. Desde A Coruña ofrecen una semana por 159 euros con Vueling, siendo la salida el lunes 9 de marzo a las 11.10 horas. 

El regreso es el próximo lunes, 16 de marzo, a las 6.50 horas. Tanto la ida como la vuelta tienen una duración de 2 horas y 5 minutos y están operadas por Vueling, que aterriza y despega en el aeropuerto de Gatwick.

A Coruña - Milán

Esta capital de la moda también es un trayecto recurrente. Easyjet ofrece el vuelo de ida y vuelta por 162 euros, una semana completa.

La salida es el sábado 14 de marzo a las 9.45 horas, mientras que la vuelta será el 21 a las 6.30 horas. El primer vuelo tiene una duración de 2 horas y 15 minutos y el segundo es de 2 horas y 40 minutos. 

