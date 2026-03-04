Los múltiples capítulos en la vida de la capilla y lágrima de San Roque de A Coruña

Mapa del lugar que ocupaba la antigua capilla de San Roque a las puertas del Campo da Leña, ahora plaza de España Coleccion Rubén Ventureira

La lágrima de San Roque de A Coruña escribirá pronto un nuevo capítulo. Este espacio comercial, que llegó a albergar doce establecimientos, de los que quedan abiertos dos, será desahuciada administrativamente por el Ayuntamiento, que tiene el objetivo de someter a esta peculiar edificación a una profunda reforma. San Roque tendrá una nueva vida, una más.

La primera hay que buscarla en el siglo XVI. Según explicó en su día en El Ideal Gallego el historiador José Manuel Fernández Caamaño, el origen de este lugar está en la ermita que, en 1573, Domingo Longa dejó 'pagada' en su testamento. Dejó a la Congregación de los Mártires Santos Sebastián y Roque seis ducados para terminar la obra.

Era esta una época en la que A Coruña sufría por la epidemia de peste. Desde 1569, según explica Ismael Velo Pensado en su libro 'La vida municipal de A Coruña en el siglo XVI', la enfermedad se había instalado en la ciudad y sus residentes habían encomendado su suerte sanitaria a dos santos conocidos por ser protectores ante las enfermedades infecciosas: San Roque y San Sebastián.

"Durante la permanencia de la peste que se inició en el año 1569 la ciudad había hecho un voto a cumplir en esta capilla el día de la fiesta de San Roque; no se olvidó, con el voto, de la higiene de limpiar y regar las calles, principalmente en verano", explica Velo Pensado.

A la altura de 1576 aparece de nuevo el temor por la epidemia, un año en el que el libro del consistorio municipal (del día 3 de agosto) refleja de nuevo el voto de la ciudad a San Roque en esta ermita, según cuenta Velo Pensado en otro de sus libros, 'La iglesia de La Coruña del siglo XVI',

Esta pequeña capilla, con su frente hacia el Campo da Leña, hoy plaza de España, en la confluencia entre Panaderas y calle de la Torre fue sostenida en los siguientes años por la vecindad, como parte de la parroquia de San Nicolás del barrio.

El capítulo religioso de San Roque empezó a decaer con el final del siglo XIX. En 1890 se tiene noticia de un primer proyecto de expropiación, aunque cinco años después todavía se celebraba en agosto la Función del Voto para recabar la protección del santo contra la epidemia de cólera que había azotado A Coruña a partir de la segunda mitad de siglo y que dejó tanta mortandad que en el cementerio de San Amaro se establecieron enterramientos verticales para que pudiesen caber más restos mortales entre sus muros.

En el año 1900 el Ayuntamiento aprobó un acuerdo para construir un grupo escolar en el Campo da Leña, una decisión que anulaba los anteriores de trasladar la capilla de San Roque. Es en 1939, según Fernández Caamaño, cuando Gobierno municipal y Arzobispado de Santiago llegaban al acuerdo de demoler la capilla por las necesidades urbanísticas en la zona. A cambio, la Iglesia recibía un terreno en el Campo de Marte, donde se construiría el templo de Santo Tomás, que allí sigue.

Se siguió impartiendo la fe en la capilla de San Roque hasta 1947, cuando terminaron las obras de la nueva iglesia de Santo Tomás. Fue entonces cuando se demolió la pequeña ermita para despejar el espacio y permitir un enlace de las calles que rodeaban el Campo da Leña.

Curiosamente, durante el derribo se produjo un hallazgo inesperado: aparecían varios huesos, entre ellos un cráneo, pertenecientes a un ser humano. Los historiadores de la época conjeturaron que podían ser los del general Díaz Porlier, ajusticiado precisamente en el Campo de la Leña en 1815. Sin embargo, la investigación demostró meses después que era imposible, ya que los restos no pertenecían a un adulto.

Tras la demolición, el arquitecto racionalista Santiago Rey Pedreira fue el encargado de diseñar este nuevo espacio comercial, que figura en la lista de los edificios protegidos por el PGOM de A Coruña.

La capilla pasó así de ermita a atalaya de comercio y hostelería, con una historia que se fue diluyendo en el tiempo. Gobiernos como el dirigido por el socialista Javier Losada intentaron remontar el camino instalando en la lágrima a la Asociación Provincial de Palilleiras, pero el intento de de dar una nueva vida al espacio no evitó el declive que deja actualmente a solo dos bajos con actividad y en el que en 2022 hubo que realizar reparaciones de urgencia.

Ahora el Ayuntamiento que dirige Inés Rey plantea una nueva y profunda reforma, no solo de los locales comerciales, sino también de la plaza que se erige sobre ellos, para convertir a este San Roque en lugar de encuentro con vistas a la bulliciosa plaza de España.