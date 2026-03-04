La masa de aire africano pasa de refilón por A Coruña: "¿Calima? Yo lo que tengo es frío"

A Coruña afrontaba la jornada de este miércoles pendiente de la llegada de una masa de aire africano a Galicia, que ha provocado una bajada en la calidad del aire a "mala" en varios puntos de la comunidad gallega. Lo cierto es que afectó especialmente en puntos como Vigo, Santiago y Ourense, pero no tanto en la ciudad herculina.

De hecho, fueron numerosos los coruñeses que reconocen que prácticamente no han percibido ningún efecto, aunque muchos sí admiten estar pendientes por si fuese necesario tomar alguna medida. "Si viniese más fuerte, habría que usar gafas de sol y mascarilla", explica una de las personas preguntadas por El Ideal Gallego. "¿Calima? Yo lo que tengo es frío", zanja otra.

"Por la mañana se notaba algo más, sobre todo por la zona de la Torre de Hércules", admite una de las personas consultadas. "Escuché la noticia hace dos o tres días, pero al final creo que aquí es poca cosa. Si va a más, sí que habría que tenerlo en cuenta", afirma otro.

En todo caso, lo cierto es que las temperaturas sí han experimentado un descenso a lo largo del día. De hecho, Meteogalicia pronostica para este jueves cielos que se nublarán a medida que avance la mañana, con posibilidad de precipitaciones y temperaturas que no superarán los doce grados.